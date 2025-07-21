ريال مدريد يسعى لضم نجم مانشستر سيتي .. تفاصيل

كشفت تقارير صحفية عن اهتمام نادي ريال مدريد الإسباني بالتعاقد مع مواطنه رودري، لاعب مانشستر سيتي، خلال الفترة المقبلة.

ووفقًا لصحيفة “أس” الإسبانية فإن ريال مدريد يراقب عن كثب وضع رودري لاعب مانشستر سيتي.

وأشارت إلى أن تشابي ألونسو يرى أن ريال مدريد لا يزال بحاجة إلى لاعب في خط الوسط، ليدرس النادي إمكانية ضم رودري، والذي يُنظر إليه بأنه أحد أفضل اللاعبين في مركزه.

وتعاقد ريال مدريد مع 4 صفقات خلال الصيف الجاري وهم ترينت ألكسندر أرنولد ودين هويسن وألفارو كاريراس، وفرانكو ماستانتونو.

يُذكر أن رودري قد توج الموسم الماضي بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم.