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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

منتخب مصر لكرة اليد يواجه السعودية وتونس قبل انطلاق بطولة العالم تحت 19 عامًا

منتخب كرة اليد
منتخب كرة اليد
القسم الرياضي

يواصل منتخب مصر لكرة اليد للناشئين بقيادة طارق محروس، استعداداته لخوض منافسات بطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عامًا، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 6 حتى 17 أغسطس المقبل، بمشاركة 32 منتخبًا من مختلف قارات العالم، وذلك تحت شعار "مصر تستقبل العالم".

ويخوض حاليًا منتخب اليد مواجهات ودية لتجهيز المنتخب لخوض المونديال، حيث يلتقي نادي القناة غدًا الثلاثاء، بينما يواجه نادي المعادي الأربعاء المقبل.

ويختتم منتخب مصر استعداداته بمواجهة نظيره السعودي يوم 28 يوليو الجاري، قبل مواجهة الودية الأخيرة أمام تونس يوم الأربعاء الموافق 30 يوليو الجاري.

وعقب مواجهة تونس، يعلن طارق محروس المدير الفني للمنتخب الوطني للناشئين القائمة النهائية المشاركة في البطولة وتضم 18 لاعبًا، من بين الـ 22 لاعبًا المتواجدين في المعسكر الحالي.

يذكر أن منتخب مصر قد واجه منتخب الجزائر وديًا وحقق الفوز بنتيجة 36/17، بينما فاز أيضًا على هليوبوليس وديًا بنتيجة 34/26.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة السابعة، رفقة منتخبات: اليابان وكوريا الجنوبية والبحرين، ويخوض منتخب مصر مواجهاته على الصالة الرئيسية باستاد القاهرة الدولي.

وحددت اللجنة المنظمة لبطولة العالم 4 صالات لاستضافة المباريات هي: الصالة الرئيسية بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي – صالة 2 بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي – صالة حسن مصطفى – صالة العاصمة الإدارية الجديدة.

تُقام مباريات المجموعتين الأولى والثانية على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر، ومباريات المجموعتين الثالثة والرابعة على صالة العاصمة الإدارية الجديدة، ومباريات المجموعتين الخامسة والسادسة على صالة 2 باستاد القاهرة، ومباريات المجموعتين السابعة والثامنة على الصالة الرئيسية باستاد القاهرة.

مجموعات بطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عامًا
المجموعة الأولى: السويد – البرتغال – الكويت - النمسا.
المجموعة الثانية: المجر – سويسرا – المغرب - كوسوفو.
المجموعة الثالثة: صربيا – إسبانيا – كرواتيا - الجزائر.
المجموعة الرابعة: أيسلندا – البرازيل – غينيا - السعودية.
المجموعة الخامسة: ألمانيا – سلوفينيا – أوروجواي - جزر الفارو.
المجموعة السادسة: النرويج – فرنسا – الأرجنتين – المكسيك.
المجموعة السابعة: مصر – اليابان - كوريا الجنوبية - البحرين.
المجموعة الثامنة: الدنمارك – تونس – التشيك - أمريكا.

وأعلنت الشركة المتحدة للرياضة أن مباريات البطولة ستُذاع حصريًا عبر قنوات "أون سبورت"، إلى جانب البث عبر منصة "كورة بلس"، لضمان وصول المباريات إلى جماهير كرة اليد في مصر ومختلف دول العالم.

وتواصل الشركة المتحدة للرياضة، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والاتحاد المصري لكرة اليد، عقد اجتماعات مكثفة ضمن الاستعدادات النهائية لتنظيم البطولة، في إطار التنسيق المستمر لضمان تنظيم الحدث بأعلى مستوى يليق باسم ومكانة مصر في استضافة البطولات الدولية الكبرى في الرياضات المختلفة.

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