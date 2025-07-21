وزير الرياضة: مشروع 30 يوم تحدي من المبادرات المؤثرة في حياة ونمط الشباب

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وقائع الإعلان عن إطلاق النسخة الرابعة من مشروع "30 يوم تحدي"، وماراثون العلمين، والذي تنفذه الوزارة من خلال الإدارة العامة للسياحة والفعاليات الرياضية .

وأكد الوزير أن المشروعات الرياضية المجتمعية تحظى بدعم كبير من القيادة السياسية، ومضيفا ان مشروع "30 يوم تحدي" واحدا من المبادرات المؤثرة في نمط حياة الشباب المصري، وتسعى الوزارة من خلال تلك المبادرات إلى بناء جيل رياضي واع، وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030 في الصحة والتنمية البشرية.

وأوضح أن إطلاق النسخة الرابعة من مشروع "30 يوم تحدي" يهدف لترسيخ ثقافة الرياضة كنمط حياة وتشجيع المواطنين على ممارسة النشاط البدني يوميا، مشيرا إلى أن النسخة الرابعة من "30 يوم تحدي" تشهد تطويرا في آليات التنفيذ والمشاركة الرقمية، بهدف توسيع قاعدة المستفيدين من مختلف الأعمار.

وأضاف أن الوزارة تحرص علي تشجيع كافة فئات المجتمع على الانخراط في هذا المشروع الذي أصبح علامة مميزة في الوعي الصحي واللياقة البدنية، ونراهن على التفاعل الإيجابي من الشباب عبر المنصات الإلكترونية، في ظل الدمج بين التكنولوجيا وممارسة الرياضة، ونعمل على تحفيز آلاف المشاركين في التحدي هذا العام من خلال جوائز ومسابقات وفعاليات يومية تفاعلية.

وأشار صبحي إلى أن ماراثون العلمين هذا العام يأتي امتدادا لنجاحات الدولة في تنظيم الفعاليات الرياضية الكبرى، ونعمل على جعله فعالية سنوية عالمية على أرض مصر، موضحا أن ماراثون العلمين بات من الأحداث الرياضية المنتظرة، ونسعى إلى رفع مستوى التنافسية والمشاركة الدولية به، مثمنا التعاون المثمر مع شركة بريزنتيشن لايف، والذي يعكس نموذجا ناجحا للشراكة بين القطاعين العام والخاص في دعم الرياضة المجتمعية.

ويعد مشروع "30 يوم تحدي" من المبادرات الرياضية المهمة التي تنفذها الوزارة لتشجيع المواطنين، وخاصة الشباب، على ممارسة الرياضة والحفاظ على نمط حياة صحي، من خلال تحديات رياضية يومية ومتنوعة تمتد على مدار 30 يوما.