صفقة جديدة على أعتاب الزمالك والإعلان متوقف على قرار مصيري

اقترب نادي الزمالك من الإعلان رسميًا عن ضم تيدي أوكو، جناح فريق لوزيرن السويسري، بعد إنهاء كافة تفاصيل التعاقد مع اللاعب وناديه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وخضع اللاعب خلال الساعات الماضية للكشف الطبي تمهيدًا للانضمام إلى معسكر الفريق المُقام حاليًا في العاصمة الإدارية الجديدة، في انتظار الإعلان الرسمي الذي تأجل بسبب موقف قائمة اللاعبين الأجانب بالفريق.

ورغم توصل الزمالك لاتفاق كامل مع لوزيرن بشأن القيمة المالية وطريقة السداد، إضافة إلى توقيع اللاعب على عقود الانضمام، إلا أن الإعلان الرسمي ينتظر حسم ملف الأجانب، في ظل تواجد كل من: التونسي سيف الجزيري، الأنجولي شيكو بانزا، التونسي صلاح مصدق، الإيفواري محمود بنتايج، والتونسي أحمد الجفالي.

وكان النادي السويسري قد طلب في بداية المفاوضات مليون دولار للموافقة على الاستغناء عن اللاعب، قبل أن يتم تخفيض المبلغ والاتفاق على جميع البنود.

ومن المنتظر أن ينضم تيدي أوكو إلى التدريبات الجماعية للفريق فور الانتهاء من الإجراءات الإدارية والإعلان الرسمي عن الصفقة.