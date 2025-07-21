وزير الشباب يفجر مفاجأة بشأن أزمة مباراة الأهلي والزمالك

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن حل أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك ليس من اختصاصه كوزير، مشيرًا إلى أن رابطة الأندية هي الجهة المسؤولة عن إدارة ملف الكرة في مصر.

العمل مع القطاع الخاص

وقال الوزير، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، إن العمل مع القطاع الخاص سيكون في شركات الأندية وليس في الأندية نفسها، مضيفًا أن بيع الأندية وأصولها غير وارد إطلاقًا.

وأوضح الدكتور أشرف صبحي أن دخول المستثمرين إلى شركات الأندية يتطلب موافقة مجلس الإدارة والجهة الإدارية، مؤكدًا أن الوزارة حافظت على نسبة الـ51% لصالح النادي داخل الشركة، كما يمكن للجمعية العمومية ومجلس الإدارة الموافقة على منح المستثمرين نسبة كبيرة في الشركات فقط.

واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن اتحاد الكرة لديه ممثلون داخل رابطة الأندية، التي تتولى مسؤولية تنظيم وإدارة مسابقة الدوري المصري وكافة الملفات المتعلقة بالكرة.