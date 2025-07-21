أشرف صبحي: مصر ساندت كل مسئول ويجب أن نعمل للحفاظ على دولتنا

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة على أن مجلس النواب وافق علي 3 دورات متتالية لمجالس الإدارات في قانون الرياضة، مردفًا: «كنت أشعر ببعض القلق قبل مناقشات قانون الرياضة الجديد في مجلس النواب، واللجنة الأولمبية الدولية شكرتنا على الاستجابة لبند الـ 3 دورات متتالية في قانون الرياضة الجديد، وكانت رؤيتي خلال الـ 7 سنوات الماضية أن تكون مصر ممثلة في كل الهيئات الرياضية الدولية ونجحنا في ذلك».

أكبر عدد من الأحداث الرياضية

كما أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن مصر استضافت أكبر عدد من الأحداث الرياضية في العالم، موضحًا أن كل الهيئات الرياضية في العالم تثق حاليا في قدرات مصر التنظيمية للأحداث الرياضية، موضحًا أن كل مسئول مصري في الهيئات الرياضية الدولية هو يمثلنا ويخدم وطنه، كما أن كل مسئول مصري في الهيئات الرياضية الدولية عليه أن يحافظ على دولته.

وتابع: “مصر هي من ساندت كل مسئول ويجب أن نعمل للحفاظ على دولتنا فور تصديق الرئيس السيسي على قانون الرياضة سننظر في خياراتنا بشأن انتخابات الأندية”.

وأكمل: «من الممكن إجراء انتخابات في الأندية وفقا للقانون الحالي، وكل الأندية عليها أن تستعد لإجراء انتخابات في الأندية على القانون الحالي».

وأردف وزير الرياضة، أن كل من أنهى انتخابات في الأندية سيكون لديه فترة انتقالية بجمعية عمومية خاصة لإعداد لائحة تتماشي مع قانون الرياضة الجديد، كما أن من لم تنته انتخابات لديه احتمالين عند خروج القانون يمكن إجراء الانتخابات وإذا تأخر فالمؤسسة تقوم بإعداد لائحتها، ومن الممكن إجراء انتخابات في الأندية وفقا للقانون الحالي.