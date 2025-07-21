وزير الشباب: ليست لدينا رفاهية عمل قانون جديد

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إنه ليس لدينا رفاهية عمل قانون جديد، ونمتلك في مصر القوة الناعمة الأهلي والزمالك، ويمكن استثارة وجهة نظر الجماهير تؤمن بها.

الأهلي والزمالك

وأضاف وزير الشباب والرياضة فى حوار خاص مع الإعلامي أحمد موسي في برنامج «على مسئوليتي»، والمذاع على قناة صدى البلد معلقا على ما إذا حدث خطأ بين نادي الأهلي والزمالك؛ قائلا: «ما حصلش خطأ وبنقول انتوا الجماهير وشباب مصر ولازم تكونوا مرضيين، واحنا أولى من أن يظل الأهلي والزمالك هما الأهلي والزمالك، وبنتكلم أننا بنحافظ على دا».

وشدد وزير الشباب والرياضة على أن: «التجاوز لمن افتعل هذا التجاوز هناك حوكمة ومحاسبة واكيد عطلت تفكيري لما أخلص القانون، وليس شرطا أن يتم وضع الوزير والوزارة في منطقة الجدل».