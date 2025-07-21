وزير الشباب: توقعت الهجوم على قانون الرياضة الجديد.. وكان لديّ 4 تحفظات

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إنه كان لديه توقع بالهجوم على قانون الرياضة الجديد، لافتا إلى أن التوقعات تكون احتمالية وقوع مشكلة في التطبيق.

4 تحفظات

وأضاف وزير الشباب والرياضة خلال حوار تلفزيوني ببرنامج «على مسئوليتي» والمذاع عبر قناة صدى البلد تقديم الاعلامي أحمد موسى أنه عندما تولى مهام الوزارة توجه للدكتور حسن مصطفى وقال إن لديه 4 تحفظات.

الأندية في مصر

وطالب وزير الشباب ببعض التعديلات، موضحا أن الأندية في مصر تختلف عن أى أندية في العالم، لافتا إلى أن الأندية في مصر ليست مرتبطة بنشاط معين حتى لو تم وقفه.