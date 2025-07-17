قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طقس اليوم.. الأرصاد تحذر من شبورة وحر شديد وفرص سقوط أمطار
أهلي جدة يغازل فينيسيوس جونيور بعرض ضخم.. والريال يتحرك لقطع الطريق
أشرف صبحي: الإنشاءات الرياضية في الجمهورية الجديدة تكلفت 54 مليار جنيه
تطهير القولون بـ 10 وصفات طبيعية | مش هتكلفك كتير
السعودية: نرحب بإجراءات أحمد الشرع لتحقيق وحدة سوريا وأمنها
الإمام الأكبر يوافق على صرف مكافأة 1600 جنيه للعاملين بالمناطق الأزهرية
سوريا: اعتداءات إسرائيل بلغت ذروتها باستهداف مبان سيادية في دمشق
أمطار في عز النار.. الأرصاد تصدر تحذيرا عاجلًا بشأن طقس الجمعة
النيابة تستدعي والد الأطفال الخمسة المتوفين في دير مواس.. والصحة: لا شبهة وبائية
مشيرة إسماعيل: في مرة كنت بصور فيلم ووقف عشان جولة الفرقة القومية للفنون الشعبية
شاهد الصور الأولى لحفل زفاف الروائي محمد صادق ونورهان أبو بكر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أشرف صبحي: الإنشاءات الرياضية في الجمهورية الجديدة تكلفت 54 مليار جنيه

وزير الرياضة
وزير الرياضة
قسم التوك شو

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إنه تم العمل تشجيع القطاع الخاص على الانخراط في القطاع الرياضي، ما أدى إلى عمل القطاع الرياضي بكفاءة وتميز، مشيرًا إلى أن الإدارة المركزية للإنشاءات الشبابية والرياضية بوزارة الشباب والرياضة متميزة للغاية.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «ستوديو إكسترا» والمُذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز» تقديم الإعلامية منة فاروق، قائلًا: «استطعنا أن نقوم بعمل إنشاءات بـ 30 مليار جنيه، كما أن الإنشاءات الرياضية المصرية  في الجمهورية الجديدة من 2019 وحتى 2024 تكلفت 54 مليار جنيه ، منهم 30 مليار من الموازنات، و24 مليار قطاع خاص».

وتابع: « ومن نماذج هذه الإنشاءات  مجمع حسن مصطفي في السادس من أكتوبر، والمدينة الرياضية في العاصمة الإدارية، وصالة برج العرب، وتطوير مراكز الشباب في كل محافظات الجمهورية، وسيتي كلوب مع المتحدة وتطوير الاستادات الحكومية في المحافظات».

الرياضة وزير الرياضة اخبار التوك شو الاستثمارات مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية العامة 2025 على صدى البلد برقم الجلوس

نتيجة الثانوية العامة 2025 على صدى البلد برقم الجلوس .. سجل بياناتك

10 جيجا فورًا.. إليك كود تعويض الإنترنت فودافون وأورنج واتصالات وWE

10 جيجا فورًا.. إليك كود تعويض الإنترنت فودافون وأورنج واتصالات وWE

رسميًا.. سعر الدولار اليوم الخميس بعد سحب 310.4 مليار جنيه من البنوك

رسميًا.. سعر الدولار اليوم الخميس بعد سحب 310 مليارات جنيه من البنوك

موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2025 بالزيادة الجديدة

موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2025 بالزيادة الجديدة.. جدول الرواتب الجديد

كأس إنتركونتيننتال

فيفا حسمت الجدل.. هل يشارك الأهلي مع بيراميدز في كأس إنتركونتيننتال؟

المدرس الذي حكم ببراءته

براءة المعلم المتهم بالتحر.ش بـ13 تلميذة بإحدى مدراس الوادي الجديد

تنسيق الدبلومات الفنية

مجموع فوق 70%.. الكليات المتاحة لطلب دبلوم صنايع

أسعار السجائر

رسمياً .. ارتفاع أسعار السجائر 12% سنويًا

ترشيحاتنا

مقر إقامة القنصل العام المصري في ملبورن

حفل استقبال لنيافة الأنبا رويس في القنصلية المصرية بملبورن | صور

البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق

الكنيسة الكاثوليكية بمصر تنعي شهداء كنيسة العائلة المقدسة بغزة وتصلي من أجل المصابين

الصحفيين

نقابة الصحفيين تفتح باب الاقتراحات لتعديل لائحة الشعب والروابط لمدة أسبوعين

بالصور

قبل طرحه الأحد المقبل .. آمال ماهر تكشف أغاني ألبومها "حاجة غير"

امال ماهر
امال ماهر
امال ماهر

تطهير القولون بـ 10 وصفات طبيعية | مش هتكلفك كتير

تطهير القولون
تطهير القولون
تطهير القولون

شاهد الصور الأولى لحفل زفاف الروائي محمد صادق ونورهان أبو بكر

من حفل زفاف محمد صادق ونورهان أبو بكر
من حفل زفاف محمد صادق ونورهان أبو بكر
من حفل زفاف محمد صادق ونورهان أبو بكر

الدنيا مقلوبة عشانه .. اعرف تفاصيل مرض دونالد ترامب

دونالد ترامب
دونالد ترامب
دونالد ترامب

فيديو

طفل الحضانه

طفل خرج من الحضانة ومحدش شافه .. 4 ساعات بيدوروا عليه وظهرت المفاجأة

امال ماهر والشاعر نادر عبدالله

آمال ماهر تجدد ثقتها في نادر عبد الله بـ 6 أغنيات جديدة بألبوم حاجة غير

لطيفة

لطيفة تبدأ تطرح الدفعة الثانية من ألبوم قلبي ارتاح وتضم 5 أغنيات

بسنت شوقى

إيه قصة البينك؟ بسنت شوقي تكشف مفاجأة .. وسابت الجمهور في حيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الحرائق والإرهاب البيئي

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: مصر في مرمى الحروب الخبيثة "زمن المؤامرات"

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. مصر قوة إقليمية صلبة تتبنى سياسة رشيدة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك سنوسرت الثاني

د. عصام محمد عبد القادر أستاذ المناهج بكلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرضا الزائف

المزيد