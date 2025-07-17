أشرف صبحي: الإنشاءات الرياضية في الجمهورية الجديدة تكلفت 54 مليار جنيه

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إنه تم العمل تشجيع القطاع الخاص على الانخراط في القطاع الرياضي، ما أدى إلى عمل القطاع الرياضي بكفاءة وتميز، مشيرًا إلى أن الإدارة المركزية للإنشاءات الشبابية والرياضية بوزارة الشباب والرياضة متميزة للغاية.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «ستوديو إكسترا» والمُذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز» تقديم الإعلامية منة فاروق، قائلًا: «استطعنا أن نقوم بعمل إنشاءات بـ 30 مليار جنيه، كما أن الإنشاءات الرياضية المصرية في الجمهورية الجديدة من 2019 وحتى 2024 تكلفت 54 مليار جنيه ، منهم 30 مليار من الموازنات، و24 مليار قطاع خاص».

وتابع: « ومن نماذج هذه الإنشاءات مجمع حسن مصطفي في السادس من أكتوبر، والمدينة الرياضية في العاصمة الإدارية، وصالة برج العرب، وتطوير مراكز الشباب في كل محافظات الجمهورية، وسيتي كلوب مع المتحدة وتطوير الاستادات الحكومية في المحافظات».