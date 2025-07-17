أشرف صبحي: تعديل قانون الرياضة يخدم الأندية ومجالس إدارتها

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أنه لا يوجد قانون جديد للرياضة لكن تم إجراء تعديلات على القانون الحالي.

وقال أشرف صبحي في حواره على قناة “ إكسترا نيوز ” :" الهدف من تعديلات قانون الرياضة هو ضبط العلاقة بين الرياضة والهوية المصرية ".

وتابع: تعديل قانون الرياضة يخدم الأندية ومجالس إدارتها ويحفز إنشاء الشركات في مجال الكرة ".

ولفت وزير الرياضة:" قمنا بإجراء حوار مجتمعي مع كل الفئات حول شكل قانون الرياضة ".

وأكمل أشرف صبحي :" مصر نظمت أكثر من 430 بطولة عالم في كافة الرياضات وأثبتت نجاح الدولة في المجال الرياضي ".