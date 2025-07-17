المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي.. وزارة الرياضة تختتم اللقاء التقييمي التنافسي للجودو

اختتمت وزارة الشباب والرياضة فعاليات اللقاء التقييمي التنافسي لرياضة الجودو، والذي أُقيم خلال الفترة من 9 إلى 12 يوليو 2025، بصالة كلية علوم الرياضة بالاسكندرية، واقيمت القياسات الطبية والجسمية بمقر المدينة الشبابية بأبي قير بمحافظة الإسكندرية.

في إطار توجيهات الأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، باهتمام الوزارة المتواصل برفع الكفاءة الفنية للاعبي المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي، والاستعداد الأمثل للموسم الرياضي الجديد،

نُفذ اللقاء بالتعاون الفني الكامل مع الاتحاد المصري للجودو برئاسة الأستاذ محمد مطيع.

وشهد اللقاء مشاركة إجمالي 711 لاعبا ولاعبة منهم 467 لاعبا ولاعبة من المشروع وعدد 244 لاعبا مشاركين من بعض الاندية الرياضية.

تضمن اللقاء تنفيذ حزمة من الإجراءات الفنية والطبية شملت:

- الفحص الطبي الشامل لجميع اللاعبين وفق بروتوكول وزارة الرياضة وتحت إشراف الإدارة المركزية للطب الرياضي.

- القياسات البدنية والفسيولوجية والأنثروبومترية التي نفذتها اللجنة العلمية للقياسات والتأهيل.

- لقاء فني تنافسي بنظام بطولات الجمهورية، أشرف عليه الاتحاد المصري للجودو، لتقييم المستوى الفني للاعبين.

- برنامج صقل متكامل لمدربي المشروع وسيمينار فني يهدف إلى تعزيز الكفاءة التدريبية

ويأتي هذا اللقاء في إطار خطة تطوير أداء اللاعبين ومتابعة جاهزيتهم التنافسية، تأكيدًا على دور المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي كأحد أبرز برامج الوزارة لاكتشاف ورعاية الأبطال في مختلف الألعاب.