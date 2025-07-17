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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مركز التنمية الشبابية.. وزيرا الرياضة والإسكان يبحثان مجالات التعاون المشترك

وزير الرياضة
وزير الرياضة
ياسمين تيسير

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وذلك لبحث وتناول العديد من الموضوعات والمشروعات التي تنفذها الوزارة.

وتطرق لقاء وزيري الشباب والرياضة والإسكان ما تم تطويره بمركز التنمية الشبابية والرياضية بأكتوبر الجزيرة "٢" الي جانب أعمال التوسعة التي يتم العمل علي  الانتهاء منها خلال الفترات المقبلة وذلك لزيادة المساحة المخصصة للمركز لتلبية المزيد من احتياجات الأعضاء .

 وشهد المركز في الآونة الاخيرة العديد من أعمال التطوير الكبيرة والتي اشتملت علي تنفيذ العديد من الملاعب الرياضية المتنوعة والتي اشتملت علي " أربعة ملاعب للاسكواش ، ملعب قانوني لكرة القدم ومدرجاته ، 2 ملاعب متعددةً الأغراض و2 ملعب بادل ، وحمام سباحة أولمبي ، وحمام سباحة للأطفال ، بالإضافة إلى منطقة ألعاب للأطفال وقاعة احتفالات كبري ، والمبني الاجتماعي ،ويشتمل على مطعم ومطبخ  بالإضافة الي العديد من الكافيتريات التي تخدم اعضاء ورواد المركز .

وزير الرياضة أشرف صبحي وزير الاسكان

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