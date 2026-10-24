قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زلزال بقوة 4.8 درجة يضرب مقاطعة كيميروفو الروسية
الزوج اعتدى والطليق صوّر.. الأمن يكشف كواليس فيديو سيدة الإسماعيلية
بعد خروج صنداونز.. رسالة عاجلة من خالد الغندور لـ لاعبي الزمالك
أسامة أبو حمد: منتدى مصر 2026 فرصة لإعادة رسم خريطة الاقتصاد المصري
قوات الاحتلال تقتحم 13 بلدة في الضفة الغربية وتعتقل عشرات الفلسطينيين
موعد غرة شهر جمادى الآخرة.. 48 يوماً لاستقبال شهر رجب
ضياء السيد: الأهلي بلا شخصية مع عموتة.. لم ينجح في وضع بصمته
متحدث الوزراء: برنامج اقتصادي وطني جديد من 2027 إلى 2030
زيادة الحد الأدنى للمعاشات رسميًا.. هتقبض كام أول يناير؟
بتصحي من النوم تعبانة؟.. 7 أسباب أهمها نقص بعض العناصر الغذائية
مبالغة في الحذر ورفض الأداء الهجومي .. كواليس جلسات مسئولي الأهلي مع عموتة
المركز الوطني للأعاصير بأمريكا يحذر من قوة وسرعة إعصار فانس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

سامح شكري: هزيمة إيران ليست أمرًا مرجحًا.. ونتائج انتخابات الكونجرس تغير حسابات ترامب

السفير سامح شكري
السفير سامح شكري
محمد كمال

أكد السفير سامح شكري، وزير الخارجية المصري السابق ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن نتائج انتخابات التجديد النصفي الأمريكية المقررة في 3 نوفمبر قد تؤثر في حسابات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن استئناف العمليات العسكرية ضد إيران، مشيرًا إلى أن خسارة الجمهوريين أغلبيتهم في الكونجرس قد تدفع الإدارة الأمريكية إلى مزيد من الحذر، في ظل الضغوط الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة والطاقة والشحن.

المناوشات المحدودة مع إيران محتملة والحل السياسي مخرج الحرب

وأضاف شكري، خلال لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «الصورة» عبر قناة «النهار»، أن العامل الاقتصادي وغلاء المعيشة يمثلان من أبرز العوامل المؤثرة في توجهات الناخب الأمريكي، خاصة عندما يشعر بتراجع قدراته الاقتصادية، موضحًا أن الحزب الذي يتولى الرئاسة غالبًا ما يفقد جزءًا من زخمه خلال انتخابات التجديد النصفي، في إطار رغبة الناخبين في التعبير عن عدم رضاهم عن السياسات المتبعة.

وأشار إلى أن استطلاعات الرأي والمتابعة الانتخابية تظهر تراجع التقدم الجمهوري في عدد من الدوائر، مع تقارب المنافسة مع الديمقراطيين وتقدمهم في بعض الحالات، وهو ما قد يمنح الحزب الديمقراطي فرصة لزيادة تمثيله داخل الكونجرس.

وأوضح شكري أن وصول الديمقراطيين إلى الأغلبية في مجلس النواب، وربما مجلس الشيوخ، لن يعني بالضرورة قدرتهم على تغيير مسار الإدارة الأمريكية بصورة جوهرية، خاصة إذا كانت الأغلبية محدودة، لافتًا إلى أن ترامب اعتمد بدرجة كبيرة على القرارات التنفيذية خلال العامين الماضيين، دون وجود أجندة تشريعية واسعة الزخم.

وأضاف أن سيطرة الديمقراطيين المحتملة قد تمنحهم مساحة أكبر لمعارضة بعض سياسات الإدارة، والتحرك بشأن الموازنة أو ممارسة ضغوط سياسية، لكنها لن تعني بالضرورة قدرتهم على تعطيل القرارات الأساسية المرتبطة بالسيادة والأمن القومي.

وأكد أن الدستور الأمريكي يمنح الرئيس مساحة واسعة لاتخاذ القرارات، خصوصًا في الملفات المرتبطة بالسياسة الخارجية والأمن القومي، موضحًا أن الكونجرس يستطيع الاعتراض أو ممارسة الضغوط السياسية، لكن بعض القرارات السيادية تظل مرتبطة بصلاحيات الرئيس الدستورية.

شكري: توقيت استئناف المواجهة الأمريكية الإيرانية يصعب التنبؤ به

وفيما يتعلق باحتمالات استئناف الضربات الأمريكية ضد إيران بعد الانتخابات، قال شكري إن التنبؤ بالخطوات الأمريكية أصبح صعبًا في ظل تضارب التصريحات بشأن المفاوضات والخيارات العسكرية، مشيرًا إلى أن تصريحات ترامب المتباينة لا تسمح بالجزم بما إذا كانت واشنطن تتجه نحو تسوية سياسية أم استئناف المواجهة.

ورجح أن يؤدي فقدان الجمهوريين السيطرة على مجلس النواب ومجلس الشيوخ، إذا حدث، إلى زيادة الحذر داخل الإدارة الأمريكية بشأن اتخاذ قرار باستئناف عمليات عسكرية واسعة ضد إيران، لكنه لم يستبعد وقوع مناوشات عسكرية محدودة قد تُستخدم للضغط باتجاه الحل السياسي أو تغيير إطار التفاوض ودفع الأطراف إلى إبداء مزيد من المرونة.

ولفت شكري إلى أن المواقف الإيرانية لا تزال متشددة إلى حد كبير، مع إعلان رفض التفاوض أو تقديم التنازلات بصورة علنية، لكنه أشار إلى أن استمرار الاتصالات عبر أطراف ثالثة وتبادل المبادرات والرسائل قد يعكس وجود استعداد غير معلن للتوصل إلى تفاهم.

وأوضح أن تحديد موعد الوصول إلى نقطة التوافق يظل أمرًا صعبًا، في ظل تعدد الأطراف المؤثرة في مسار الأزمة، ومن بينها مصر، التي تواصل جهودها لدعم الحلول السياسية وتقريب وجهات النظر.

وشدد على أن استمرار الوضع الراهن ليس قابلًا للاستدامة، بالنظر إلى انعكاساته السياسية والاقتصادية على مصر والمنطقة والعالم، مؤكدًا أن الحروب لا تستمر إلى الأبد، وأن الحل السياسي يظل المخرج الضروري لإنهاء المواجهة.

وأشار شكري إلى أن ما أظهرته إيران من قدرة على الصمود واستخدام وسائل قتالية مستحدثة يجعل تحقيق هزيمة كاملة لها، رغم القدرات العسكرية الأمريكية الضخمة، أمرًا غير مرجح، وهو ما يعزز الحاجة إلى تسوية سياسية تنهي الصراع وتحد من تداعياته.

واختتم بالإشارة إلى أن نتائج انتخابات التجديد النصفي الأمريكية قد تكشف عن اتجاهات أكثر وضوحًا بشأن مستقبل المواجهة، وتؤثر في توقيت القرار الأمريكي وطبيعته، كما قد تدفع الحزب الجمهوري إلى مراجعة حساباته إذا فقد أغلبيته في الكونجرس، بما ينعكس على موقف ترامب من إيران ومدى استعداده للسعي إلى اتفاق سياسي.

سامح شكري أمريكا إيران الكونجرس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

نزل 300 جنيه في يوم.. تراجع سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

تأخير الساعة

الساعة 12 هترجع 11 مساء.. تأخير الساعة وبدء التوقيت الشتوي يوم الجمعة رسميًا

إعادة الاختبار الرياضي للمستبعدين

مسابقة 30 ألف معلم الدفعة الخامسة.. موعد وشروط إعادة الاختبار الرياضي للمستبعدين والفئات المستحقة

مصطفي شوبير

ليلة العمر.. لقطات من حفل زفاف مصطفى شوبير حارس الأهلي

مبابي ولامين يامال

الكلاسيكو على صفيح ساخن.. أزمات تهدد برشلونة أمام ريال مدريد

محمد صلاح وهالاند

محمد صلاح يكتب فصلا جديدا في أوروبا.. هدف طرابزون يضع هالاند خلفه ويقربه من أساطير القارة

أسعار الذهب اليوم

رغم تراجع الأونصة عالميا.. أسعار الذهب تعاود الارتفاع بمنتصف تعاملات الجمعة

سعر الدولار اليوم

وصل كام النهاردة؟.. آخر تحديث لـ سعر الدولار اليوم الجمعة 23-10-2026

ترشيحاتنا

تامر حسني

تامر حسني ينعى ضحايا حادث كنيسة الكرك ويوجه رسالة للشعب الأردني

فيلم قليل من النور

فيلم قليل من النور يفوز بجائزة الجونة البرونزية

فيلم كل العشاق في الليل

مهرجان الجونة السينمائي يمنح فيلم كل العشاق في الليل جائزة الفضية

بالصور

بتصحي من النوم تعبانة؟.. 7 أسباب أهمها نقص بعض العناصر الغذائية

بتصحي من النوم تعبانة رغم إنك نمتي كويس؟
بتصحي من النوم تعبانة رغم إنك نمتي كويس؟
بتصحي من النوم تعبانة رغم إنك نمتي كويس؟

عينيك بترف باستمرار؟.. 7 أسباب شائعة منها كثرة استخدام الهاتف والكمبيوتر

عينيك بترف باستمرار؟ أسباب شائعة لا تتجاهليها
عينيك بترف باستمرار؟ أسباب شائعة لا تتجاهليها
عينيك بترف باستمرار؟ أسباب شائعة لا تتجاهليها

حظك اليوم السبت 24 أكتوبر 2026.. توقعات الأبراج مهنيًا وعاطفيًا وصحيًا

حظك اليوم السبت 24 أكتوبر 2026
حظك اليوم السبت 24 أكتوبر 2026
حظك اليوم السبت 24 أكتوبر 2026

برج الحمل حظك اليوم السبت 24 أكتوبر 2026.. تمهل قبل اتخاذ القرارات

برج الحمل حظك اليوم السبت 24 أكتوبر 2026
برج الحمل حظك اليوم السبت 24 أكتوبر 2026
برج الحمل حظك اليوم السبت 24 أكتوبر 2026

فيديو

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة الشمالية العسكرية

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة الشمالية العسكرية.. فيديو وصور

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة الشمالية العسكرية

وزير الدفاع: المنطقة تشهد متغيرات متسارعة.. وحماية حدود الدولة مهمة مقدسة لمقاتلي القوات المسلحة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: قراءات في رسائل منتدى مصر 2026

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: محمد فوزي.. الرجل الذي سكن ذاكرتنا قبل أن نعرف اسمه

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية السياحية.. من القوة الناعمة إلى خدمة المصلحة الوطنية

شريف علي سليمان

شريف سليمان يكتب: عفوًا سيادة الرئيس

د. نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: مهرجان الموسيقى العربية 34.. ليلة انتصر فيها الوفاء لهاني شاكر على الغياب

المزيد