قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زلزال بقوة 4.8 درجة يضرب مقاطعة كيميروفو الروسية
الزوج اعتدى والطليق صوّر.. الأمن يكشف كواليس فيديو سيدة الإسماعيلية
بعد خروج صنداونز.. رسالة عاجلة من خالد الغندور لـ لاعبي الزمالك
أسامة أبو حمد: منتدى مصر 2026 فرصة لإعادة رسم خريطة الاقتصاد المصري
قوات الاحتلال تقتحم 13 بلدة في الضفة الغربية وتعتقل عشرات الفلسطينيين
موعد غرة شهر جمادى الآخرة.. 48 يوماً لاستقبال شهر رجب
ضياء السيد: الأهلي بلا شخصية مع عموتة.. لم ينجح في وضع بصمته
متحدث الوزراء: برنامج اقتصادي وطني جديد من 2027 إلى 2030
زيادة الحد الأدنى للمعاشات رسميًا.. هتقبض كام أول يناير؟
بتصحي من النوم تعبانة؟.. 7 أسباب أهمها نقص بعض العناصر الغذائية
مبالغة في الحذر ورفض الأداء الهجومي .. كواليس جلسات مسئولي الأهلي مع عموتة
المركز الوطني للأعاصير بأمريكا يحذر من قوة وسرعة إعصار فانس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

المركز الوطني للأعاصير بأمريكا يحذر من قوة وسرعة إعصار فانس

أرشيفي
أرشيفي
محمود نوفل

حذر المركز الوطني للأعاصير بأمريكا من قوة وسرعة الإعصار “فانس” ليصبح إعصاراً من الفئة الثانية، وذلك مع اقترابه من ساحل المكسيك المطل على المحيط الهادئ.

وبيّن المركز، الذي يتخذ من ميامي مقراً له، أن سرعة الرياح المصاحبة للإعصار "فانس" بلغت 105 أميال في الساعة (170 كيلومتراً في الساعة)، بينما كان يتمركز على بعد نحو 425 ميلاً (685 كيلومتراً) إلى الجنوب والجنوب الغربي من مدينة أكابولكو.

وتابع المركز : ويتحرك الإعصار حالياً باتجاه الشمال الغربي بسرعة تقارب 5 أميال في الساعة (8 كيلومترات في الساعة)، ومن المتوقع أن يستمر في مساره هذا طوال عطلة نهاية الأسبوع، ليقترب من منطقة "بويرتو فالارتا" بحلول يوم الاثنين.

 ونوه المركز إلى أن النطاقات الخارجية للإعصار بدأت بالفعل في جلب رياح قوية واضطرابات في البحر نحو "خليج تيهوانتيبيك" في المكسيك.

وقد شهد المحيط الهادئ موسم أعاصير مكثفاً، حيث تشكلت العواصف بشكل متتابع بالقرب من هاواي والمكسيك. 

ويأتي ذلك في ظل ظروف ظاهرة "إل نينيو" التي تفاقمت بسبب الاحتباس الحراري، مما أدى إلى ظواهر جوية غير معتادة؛ مثل الفيضانات العنيفة والأعاصير القمعية التي ضربت جنوب غرب الولايات المتحدة هذا الأسبوع، بالإضافة إلى موجة الجفاف الطويلة في منطقة "الممر الجاف" بأمريكا الوسطى.

أمريكا المركز الوطني للأعاصير بأمريكا إعصار فانس ظاهرة إل نينيو الاحتباس الحراري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

نزل 300 جنيه في يوم.. تراجع سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

تأخير الساعة

الساعة 12 هترجع 11 مساء.. تأخير الساعة وبدء التوقيت الشتوي يوم الجمعة رسميًا

إعادة الاختبار الرياضي للمستبعدين

مسابقة 30 ألف معلم الدفعة الخامسة.. موعد وشروط إعادة الاختبار الرياضي للمستبعدين والفئات المستحقة

مصطفي شوبير

ليلة العمر.. لقطات من حفل زفاف مصطفى شوبير حارس الأهلي

مبابي ولامين يامال

الكلاسيكو على صفيح ساخن.. أزمات تهدد برشلونة أمام ريال مدريد

محمد صلاح وهالاند

محمد صلاح يكتب فصلا جديدا في أوروبا.. هدف طرابزون يضع هالاند خلفه ويقربه من أساطير القارة

أسعار الذهب اليوم

رغم تراجع الأونصة عالميا.. أسعار الذهب تعاود الارتفاع بمنتصف تعاملات الجمعة

سعر الدولار اليوم

وصل كام النهاردة؟.. آخر تحديث لـ سعر الدولار اليوم الجمعة 23-10-2026

ترشيحاتنا

ترامب

ترامب يطلب من إيلون ماسك إنهاء تباطؤ «ستارلينك» في أوكرانيا

وزيرا خارجيتي السعودية وباكستان

وزيرا خارجية السعودية وباكستان يبحثان علاقات التعاون والمستجدات الإقليمية

رئيسة وزراء إيطاليا

رئيسة وزراء إيطاليا تبدأ زيارة رسمية إلى دولة الكويت

بالصور

بتصحي من النوم تعبانة؟.. 7 أسباب أهمها نقص بعض العناصر الغذائية

بتصحي من النوم تعبانة رغم إنك نمتي كويس؟
بتصحي من النوم تعبانة رغم إنك نمتي كويس؟
بتصحي من النوم تعبانة رغم إنك نمتي كويس؟

عينيك بترف باستمرار؟.. 7 أسباب شائعة منها كثرة استخدام الهاتف والكمبيوتر

عينيك بترف باستمرار؟ أسباب شائعة لا تتجاهليها
عينيك بترف باستمرار؟ أسباب شائعة لا تتجاهليها
عينيك بترف باستمرار؟ أسباب شائعة لا تتجاهليها

حظك اليوم السبت 24 أكتوبر 2026.. توقعات الأبراج مهنيًا وعاطفيًا وصحيًا

حظك اليوم السبت 24 أكتوبر 2026
حظك اليوم السبت 24 أكتوبر 2026
حظك اليوم السبت 24 أكتوبر 2026

برج الحمل حظك اليوم السبت 24 أكتوبر 2026.. تمهل قبل اتخاذ القرارات

برج الحمل حظك اليوم السبت 24 أكتوبر 2026
برج الحمل حظك اليوم السبت 24 أكتوبر 2026
برج الحمل حظك اليوم السبت 24 أكتوبر 2026

فيديو

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة الشمالية العسكرية

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة الشمالية العسكرية.. فيديو وصور

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة الشمالية العسكرية

وزير الدفاع: المنطقة تشهد متغيرات متسارعة.. وحماية حدود الدولة مهمة مقدسة لمقاتلي القوات المسلحة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: قراءات في رسائل منتدى مصر 2026

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: محمد فوزي.. الرجل الذي سكن ذاكرتنا قبل أن نعرف اسمه

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية السياحية.. من القوة الناعمة إلى خدمة المصلحة الوطنية

شريف علي سليمان

شريف سليمان يكتب: عفوًا سيادة الرئيس

د. نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: مهرجان الموسيقى العربية 34.. ليلة انتصر فيها الوفاء لهاني شاكر على الغياب

المزيد