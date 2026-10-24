المركز الوطني للأعاصير بأمريكا يحذر من قوة وسرعة إعصار فانس

حذر المركز الوطني للأعاصير بأمريكا من قوة وسرعة الإعصار “فانس” ليصبح إعصاراً من الفئة الثانية، وذلك مع اقترابه من ساحل المكسيك المطل على المحيط الهادئ.

وبيّن المركز، الذي يتخذ من ميامي مقراً له، أن سرعة الرياح المصاحبة للإعصار "فانس" بلغت 105 أميال في الساعة (170 كيلومتراً في الساعة)، بينما كان يتمركز على بعد نحو 425 ميلاً (685 كيلومتراً) إلى الجنوب والجنوب الغربي من مدينة أكابولكو.

وتابع المركز : ويتحرك الإعصار حالياً باتجاه الشمال الغربي بسرعة تقارب 5 أميال في الساعة (8 كيلومترات في الساعة)، ومن المتوقع أن يستمر في مساره هذا طوال عطلة نهاية الأسبوع، ليقترب من منطقة "بويرتو فالارتا" بحلول يوم الاثنين.

ونوه المركز إلى أن النطاقات الخارجية للإعصار بدأت بالفعل في جلب رياح قوية واضطرابات في البحر نحو "خليج تيهوانتيبيك" في المكسيك.

وقد شهد المحيط الهادئ موسم أعاصير مكثفاً، حيث تشكلت العواصف بشكل متتابع بالقرب من هاواي والمكسيك.

ويأتي ذلك في ظل ظروف ظاهرة "إل نينيو" التي تفاقمت بسبب الاحتباس الحراري، مما أدى إلى ظواهر جوية غير معتادة؛ مثل الفيضانات العنيفة والأعاصير القمعية التي ضربت جنوب غرب الولايات المتحدة هذا الأسبوع، بالإضافة إلى موجة الجفاف الطويلة في منطقة "الممر الجاف" بأمريكا الوسطى.