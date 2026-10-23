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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إعصار قوي يتجه نحو جنوب اليابان والأرصاد تحذر من أمطار غزيرة

إعصار قوي يتجه نحو جنوب اليابان
إعصار قوي يتجه نحو جنوب اليابان
أ ش أ

ذكرت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية، اليوم الجمعة، أن إعصارا كبيرا وشديد القوة يتحرك باتجاه الشمال الغربي قبالة الجزر الجنوبية لليابان، محذرة من احتمال هطول أمطار غزيرة جدا في المنطقة.

وتوقعت الهيئة أن يمر الإعصار تشامبي، وهو الإعصار الثلاثون هذا العام، بالقرب من مجموعة من الجزر الصغيرة الواقعة جنوب غرب جزيرة أوكيناوا حتى يوم السبت.

ودعت الهيئة إلى توخي الحذر من هبات الرياح العاتية وارتفاع المد والكوارث الطبيعية. كما حذرت من احتمال تشكل نطاقات مطرية خطية فوق الجزر النائية بين الجمعة والسبت، وهي ظاهرة قد تؤدي إلى هطول أمطار غزيرة على مناطق محدودة لفترات طويلة.

ومن المتوقع أن تتراجع قوة الإعصار بالقرب من مضيق تسوشيما، الواقع بين جزيرة كيوشو الرئيسية وشبه الجزيرة الكورية، مع تغير مساره باتجاه الشرق.

كما تتوقع الهيئة هطول أمطار يصل منسوبها إلى 250 مليمترا خلال 24 ساعة حتى الساعة السادسة صباح السبت، يعقبها ما يصل إلى 120 مليمترا إضافية خلال الساعات الأربع والعشرين التالية. وقد تتجاوز كميات الأمطار هذه التقديرات إذا تشكلت نطاقات مطرية خطية.

وكان مركز الإعصار يقع، عند الساعة الخامسة صباح الجمعة، جنوب جزيرة أوكيناوا، ويتحرك نحو الشمال الغربي بسرعة 15 كيلومترا في الساعة، فيما بلغ الضغط الجوي في مركزه 950 هكتوباسكال.

هيئة الأرصاد الجوية اليابانية الشمال الغربي الجزر الجنوبية لليابان

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