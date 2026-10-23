إلغاء مئات الرحلات الجوية في تايوان قبل وصول إعصار تشامبي

أغلقت تايوان بأكملها تقريباً، اليوم الجمعة، أبوابها استعداداً لوصول إعصار تشامبي، الذي من المتوقع أن يجلب رياحاً قوية وأمطاراً غزيرة، ورغم أن العاصفة تضعف إلا أنها لا تزال قادرة على ضرب الجزيرة مباشرة.

وفي مرحلة ما، كان إعصار تشامبي إعصاراً فائقاً وواحداً من أقوى العواصف في المحيط الهادئ هذا العام، ولا يزال يحمل هبات رياح تصل سرعتها إلى حوالي 191 كيلومتراً في الساعة بالقرب من مركزه، وفقاً لإدارة الأرصاد الجوية المركزية في تايوان.



مسار الإعصار.. 320 كيلومتراً شرق تايوان

وأفادت هيئة الأرصاد بأن العاصفة كانت على بعد حوالي 320 كيلومتراً شرق الطرف الجنوبي لتايوان، وتشير التوقعات إلى أن مسارها سيمر قبالة شمال شرق الجزيرة، ثم يتجه شمالاً نحو الساحل الصيني، لينتهي به المطاف بالوصول إلى جنوب اليابان.

قتيل و94 مصاباً وإجلاء 1300 من المناطق الجبلية

وأسفرت العاصفة حتى الآن عن مقتل شخص وإصابة 94 آخرين في تايوان، فيما أعلنت الحكومة إجلاء ما يقرب من 1300 شخص من المناطق الجبلية.

وقال ليو بي تينج، المتنبئ الجوي في مركز الأرصاد، لوكالة رويترز، إنه لا يمكن استبعاد وصول العاصفة إلى اليابسة إذا "توقفت أو دارت أو تذبذبت من جانب إلى آخر" أثناء اقترابها.

وأضاف: "نطاق رياح العاصفة واسع للغاية، ومن بين الأكبر في السنوات الأخيرة. وإذا تباطأت، فستؤثر الرياح القوية على تايوان لفترة أطول".



تحذيرات عاجلة ورياح تتجاوز 150 كم في الساعة

وتلقت المدن الساحلية تنبيهات عبر الهواتف المحمولة تحذر من هبات رياح تتجاوز سرعتها 150 كيلومتراً في الساعة، وتحث السكان على البحث عن مأوى فوري، فيما تم التنبؤ بهطول ما يقرب من متر من الأمطار في المناطق الجبلية الشمالية، بما في ذلك المناطق المحيطة بتايبيه.

وفي مقاطعة ييلان الشمالية الشرقية، حيث اشتدت الرياح والأمطار، وكان من المتوقع أن يمر الإعصار بالقرب منها لاحقاً اليوم، قامت السلطات بتوزيع أكياس الرمل ووضعت المركبات البرمائية وقوارب الإنقاذ المطاطية في حالة تأهب.

وقال لي مينج تشن، رئيس مدينة سواو الساحلية التي غمرتها الفيضانات بشدة في الأعاصير السابقة: "عند الضرورة، سيتدخل الجيش لمساعدة الناس، بما في ذلك استخدام المركبات البرمائية لعمليات الإجلاء أو الإغاثة".

نصف قطر هائل يغطي معظم تايوان

وأوضح خبراء الأرصاد أن نصف قطر العاصفة يبلغ حوالي 320 كيلومتراً، وهو حجم كبير بما يكفي لتغطية معظم تايوان، وقد يستمر تأثيرها لنحو يومين.

وأُغلقت أسواق المال في تايوان اليوم الجمعة، بينما ستفتح جزر كينمن التي تسيطر عليها تايوان، والواقعة بجوار الساحل الصيني، المدارس والمكاتب كالمعتاد.

إلغاء 931 رحلة جوية والقطار السريع يعمل

وأعلنت وزارة النقل إلغاء جميع الرحلات الجوية الداخلية البالغ عددها 262 رحلة اليوم، بالإضافة إلى 669 رحلة دولية، فيما استمرت خدمة القطار فائق السرعة بين الشمال والجنوب بالعمل كالمعتاد.

وشهدت العاصمة تايبيه أمطاراً غزيرة مصحوبة بعواصف، لكن وسائل النقل العام بما في ذلك مترو الأنفاق كانت تعمل، وإن بخدمة مخفضة.

وتتمتع تايوان عموماً باستعداد جيد جداً لمواجهة الأعاصير، مما يقلل من الخسائر البشرية، ورغم أن هذه العواصف أكثر شيوعاً في الصيف، إلا أنها قد تضرب في الخريف أيضاً.

ومن المتوقع أن يمر الإعصار أولاً فوق جزيرة يوناجوني، وهي أقصى جزيرة مأهولة في غرب اليابان، في محافظة أوكيناوا.