قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الدفاع الروسية: اعتراض وتدمير 443 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية
خناقة كافيه الزمالك.. معاكسة فتاة تتسبب في مشاجرة بين 6 أشخاص
أمريكا تحذر رعاياها في الصين.. ما السبب؟
الوزراء: البرنامج الوطني الاقتصادي يستهدف التحول نحو اقتصاد أكثر إنتاجية وتنافسية
أمريكا تجري مباحثات مع الناتو بشأن الحرب بين روسيا وأوكرانيا
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 23-10-2026 والقنوات الناقلة
الاحتلال: فرض طوق أمني على عدد من القرى في الخليل
أسعار الذهب الآن في مصر.. وعيار 24 يسجل 7190 جنيها
إلغاء مئات الرحلات الجوية في تايوان قبل وصول إعصار تشامبي
اليابان: إعصار تشامبي يقترب من جزر ساكيشيما في أوكيناوا
إعلام الاحتلال: مقتل شخصين عقب تنفيذهما عملية إطلاق النار قرب الخليل
إعلام إسرائيلي: نتنياهو يعقد اجتماعا أمنيا عاجلا إثر عملية إطلاق النار في الخليل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إلغاء مئات الرحلات الجوية في تايوان قبل وصول إعصار تشامبي

المياه تتخطى حاجز الأمواج قبل وصول إعصار تشامبي في تايوان
المياه تتخطى حاجز الأمواج قبل وصول إعصار تشامبي في تايوان
خاطر عبادة

أغلقت تايوان بأكملها تقريباً، اليوم الجمعة، أبوابها استعداداً لوصول إعصار تشامبي، الذي من المتوقع أن يجلب رياحاً قوية وأمطاراً غزيرة، ورغم أن العاصفة تضعف إلا أنها لا تزال قادرة على ضرب الجزيرة مباشرة.

وفي مرحلة ما، كان إعصار تشامبي إعصاراً فائقاً وواحداً من أقوى العواصف في المحيط الهادئ هذا العام، ولا يزال يحمل هبات رياح تصل سرعتها إلى حوالي 191 كيلومتراً في الساعة بالقرب من مركزه، وفقاً لإدارة الأرصاد الجوية المركزية في تايوان.


مسار الإعصار.. 320 كيلومتراً شرق تايوان

وأفادت هيئة الأرصاد بأن العاصفة كانت على بعد حوالي 320 كيلومتراً شرق الطرف الجنوبي لتايوان، وتشير التوقعات إلى أن مسارها سيمر قبالة شمال شرق الجزيرة، ثم يتجه شمالاً نحو الساحل الصيني، لينتهي به المطاف بالوصول إلى جنوب اليابان.

قتيل و94 مصاباً وإجلاء 1300 من المناطق الجبلية

وأسفرت العاصفة حتى الآن عن مقتل شخص وإصابة 94 آخرين في تايوان، فيما أعلنت الحكومة إجلاء ما يقرب من 1300 شخص من المناطق الجبلية.

وقال ليو بي تينج، المتنبئ الجوي في مركز الأرصاد، لوكالة رويترز، إنه لا يمكن استبعاد وصول العاصفة إلى اليابسة إذا "توقفت أو دارت أو تذبذبت من جانب إلى آخر" أثناء اقترابها.
وأضاف: "نطاق رياح العاصفة واسع للغاية، ومن بين الأكبر في السنوات الأخيرة. وإذا تباطأت، فستؤثر الرياح القوية على تايوان لفترة أطول".


تحذيرات عاجلة ورياح تتجاوز 150 كم في الساعة

وتلقت المدن الساحلية تنبيهات عبر الهواتف المحمولة تحذر من هبات رياح تتجاوز سرعتها 150 كيلومتراً في الساعة، وتحث السكان على البحث عن مأوى فوري، فيما تم التنبؤ بهطول ما يقرب من متر من الأمطار في المناطق الجبلية الشمالية، بما في ذلك المناطق المحيطة بتايبيه.

وفي مقاطعة ييلان الشمالية الشرقية، حيث اشتدت الرياح والأمطار، وكان من المتوقع أن يمر الإعصار بالقرب منها لاحقاً اليوم، قامت السلطات بتوزيع أكياس الرمل ووضعت المركبات البرمائية وقوارب الإنقاذ المطاطية في حالة تأهب.

وقال لي مينج تشن، رئيس مدينة سواو الساحلية التي غمرتها الفيضانات بشدة في الأعاصير السابقة: "عند الضرورة، سيتدخل الجيش لمساعدة الناس، بما في ذلك استخدام المركبات البرمائية لعمليات الإجلاء أو الإغاثة".

نصف قطر هائل يغطي معظم تايوان

وأوضح خبراء الأرصاد أن نصف قطر العاصفة يبلغ حوالي 320 كيلومتراً، وهو حجم كبير بما يكفي لتغطية معظم تايوان، وقد يستمر تأثيرها لنحو يومين.

وأُغلقت أسواق المال في تايوان اليوم الجمعة، بينما ستفتح جزر كينمن التي تسيطر عليها تايوان، والواقعة بجوار الساحل الصيني، المدارس والمكاتب كالمعتاد.

إلغاء 931 رحلة جوية والقطار السريع يعمل

وأعلنت وزارة النقل إلغاء جميع الرحلات الجوية الداخلية البالغ عددها 262 رحلة اليوم، بالإضافة إلى 669 رحلة دولية، فيما استمرت خدمة القطار فائق السرعة بين الشمال والجنوب بالعمل كالمعتاد.

وشهدت العاصمة تايبيه أمطاراً غزيرة مصحوبة بعواصف، لكن وسائل النقل العام بما في ذلك مترو الأنفاق كانت تعمل، وإن بخدمة مخفضة.

وتتمتع تايوان عموماً باستعداد جيد جداً لمواجهة الأعاصير، مما يقلل من الخسائر البشرية، ورغم أن هذه العواصف أكثر شيوعاً في الصيف، إلا أنها قد تضرب في الخريف أيضاً.

ومن المتوقع أن يمر الإعصار أولاً فوق جزيرة يوناجوني، وهي أقصى جزيرة مأهولة في غرب اليابان، في محافظة أوكيناوا.

تايوان إعصار تشامبي إلغاء مئات الرحلات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اصحاب المعاشات

اعرف هاتقبض كام.. زيادة الحد الأدنى للمعاشات والقيمة الجديدة المستحقة

صورة أرشيفية

4 ساعات.. فصل الكهرباء عن 8 مناطق في بسوهاج

صورة أرشيفية

الأرصاد تحذر من أسبوع التقلبات الجوية.. أمطار رعدية ورياح وانخفاض الحرارة إلى 12 درجة

رئيس الوزراء

رئيس الوزراء يوضح حقيقة التصريحات المتداولة والمنسوبة إليه بشأن تخفيف الأحمال الكهربائية

ياسر إبراهيم

وائل جمعة يحسم الجدل حول تجميد ياسر إبراهيم في الأهلي

إنهاء خدمة فرد شرطة

الداخلية تعلن إنهاء خدمة فرد شرطة لخروجه على مقتضيات الواجب الوظيفى

عمرو دياب

أنا قد أبوكي.. رد فعل مفاجئ من عمرو دياب على معجبة خلال حفله بالجونة

هالة فاخر

العمر مجرد رقم.. هالة فاخر تخطف الأنظار بلوك جديد

ترشيحاتنا

منتدى مصر 2026

منتدى مصر 2026 يخصص يومه الخامس لطرح شواغل الرأي العام ومناقشة قضايا المواطنين ودعم الابتكار وريادة الأعمال

منتدى مصر 2026

ريادة الأعمال وقضايا المصريين بالخارج على مائدة نقاشات اليوم الخامس لمنتدى مصر 2026

اسبوع القاهرة التاسع للمياة

مشاركة دولية وإقليمية واسعة في فعاليات أسبوع القاهرة للمياه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: محمد فوزي.. الرجل الذي سكن ذاكرتنا قبل أن نعرف اسمه

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية السياحية.. من القوة الناعمة إلى خدمة المصلحة الوطنية

شريف علي سليمان

شريف سليمان يكتب: عفوًا سيادة الرئيس

د. نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: مهرجان الموسيقى العربية 34.. ليلة انتصر فيها الوفاء لهاني شاكر على الغياب

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: حين تصبح التكنولوجيا طرفًا في الحرب

المزيد