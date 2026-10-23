اليابان: إعصار تشامبي يقترب من جزر ساكيشيما في أوكيناوا

أعلنت السلطات المحلية، اقتراب إعصار ضخم وشديد القوة من جزر ساكيشيما في مقاطعة أوكيناوا جنوبي اليابان، وسط تحذيرات عاجلة أطلقها مسئولو الطقس للبقاء في حالة تأهب قصوى، حيث يُتوقع أن يجلب الإعصار رياحا عاتية وأمطارا غزيرة.

وبدأت رياح الإعصار تشتد تدريجيا في الجزر؛ إذ بلغت سرعة الهبات المسجلة خلال ثلاث ساعات حتى الساعة 4:00 من فجر الجمعة (بالتوقيت المحلي) نحو 150 كيلومترا في الساعة في مطار يوناجوني، ونحو 105 كيلومترات في الساعة في مدينة إيشيجاكي.. حسبما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه".

ومن المرجح أن تزداد سرعة الرياح قوة على جزر ساكيشيما، اليوم الجمعة، إذ يُتوقع أن تصل سرعة الرياح المستمرة إلى 144 كيلومترا في الساعة، بينما قد تصل هباتها إلى 216 كيلومترا في الساعة، وهي سرعة قد تصبح قوية لدرجة تسوية بعض المنازل بالأرض.

وعلى صعيد هطول الأمطار، قد يبلغ إجمالي كميات الأمطار المتراكمة خلال فترة 24 ساعة حتى وقت متأخر من ليلة الجمعة نحو 250 مليمترا في مقاطعة أوكيناوا.

كما يُحتمل أن يتشكل حزام من السحب الممطرة الغزيرة فوق منطقتي مياكوجيما وياياما بالمقاطعة في الفترة ما بين وقت قريب بعد ظهر الجمعة وحتى فجر السبت.

ودعت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية المواطنين إلى توخي أقصى درجات الحذر واليقظة في مواجهة الرياح العنيفة والأمواج المرتفعة والمد البحري والانهيارات الأرضية الناجمة عن الأمطار.

وتشدد الجهات المختصة على ضرورة متابعة السكان لآخر المستجدات وتحديثات الأحوال الجوية باستمرار.



