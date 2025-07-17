ليفربول يتفوق على نيوكاسل في سباق ضم إيكيتيكي

أكد فابريزو رومانو، الصحفي بشبكة سكاي سبورتس، تفوق ليفربول على نيوكاسل في سباق ضم هوجو إيكيتيكي لاعب آينتراخت فرانكفورت الألماني.

وأوضح رومانو عبر حسابه على منصة “إكس”، أن نيوكاسل بدأ يركز على أهداف آخرى بعد فشل اكتمال مفاوضات ضم إيكيتيكي.

وأضاف أنه بعد رفض عرض نيوكاسل يوم الاثنين، دخل ليفربول في سباق التعاقد مع اللاعب، ويحقق الريدز تقدمًا في الصفقة.

ليفربول يستهدف مهاجم ريال مدريد

في سياق آخر، ذكرت صحيفة آس الإسبانية أن نادي ليفربول، يضع المهاجم البرازيلي رودريجو، لاعب ريال مدريد، على رأس أولوياته خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

ويأتي اهتمام ليفربول بالنجم البرازيلي في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها هجوم الفريق، بعد تعرض وفاة البرتغالي ديوجو جوتا إثر حادث سير مروع، بالإضافة إلى احتمالية رحيل الكولومبي لويس دياز إلى بايرن ميونخ، الذي قدم عرضًا مبدئيًا لم يل قبولا من إدارة الريدز حتى الآن.

وبحسب الصحيفة، فإن ليفربول يستعد للدخول في مفاوضات رسمية مع ريال مدريد خلال الأيام المقبلة، من أجل ضم رودريجو، البالغ من العمر 24 عامًا، والذي ارتبط بعقد مع النادي الملكي حتى يونيو 2028 بعد أن جدد عقده في نوفمبر الماضي.