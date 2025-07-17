بين الأبيض والسماوي.. موهبة جديدة تختار مصيرها

اقترب نادي الزمالك من حسم صفقة التعاقد مع محمد إسماعيل لاعب نادي زد، بعد أن شهدت المفاوضات تطورًا ملحوظًا خلال الساعات الماضية، وسط ترحيب من اللاعب وناديه بالانتقال إلى القلعة البيضاء.

وأكدت مصادر داخل الزمالك أن الإدارة البيضاء تتحرك بجدية لإتمام الصفقة، وهو ما جعل النادي يتفوق على عرض نادي بيراميدز، الذي دخل مؤخرًا على خط المفاوضات لضم اللاعب.

ورغم المنافسة، فإن رغبة اللاعب في ارتداء قميص الزمالك، إلى جانب جدية مسؤولي النادي الأبيض، ترجح كفة الزمالك في حسم الصفقة رسميًا خلال الفترة القليلة المقبلة.