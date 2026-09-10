هل يجوز للمالك طرد المستأجر قبل انتهاء العقد؟.. القانون يحدد الحالات

يبحث كثير من أصحاب العقارات والمستأجرين عن مدى أحقية المالك في إخلاء المستأجر قبل انتهاء مدة عقد الإيجار خاصة عندما تكون مدة العقد ما زالت سارية ويرغب المالك في استرداد العين المؤجرة.

والقاعدة العامة في عقود الإيجار محددة المدة أن العقد يستمر حتى انتهاء المدة المتفق عليها، ولا يجوز إنهاؤه من جانب واحد لمجرد رغبة المالك في استرداد العين، إلا في الحالات التي يجيز فيها القانون أو العقد إنهاء الإيجار قبل موعده.

الأصل.. العقد ملزم للطرفين

نظم القانون المدني المصري أحكام عقد الإيجار، ونصت المادة 598 على أن الإيجار ينتهي بانتهاء المدة المعينة في العقد، دون حاجة إلى تنبيه بالإخلاء.

وبالتالي، فإن وجود عقد إيجار محدد المدة يعني من حيث الأصل استمرار العلاقة الإيجارية حتى نهاية المدة المتفق عليها، ما لم يوجد سبب قانوني أو اتفاقي يبرر إنهاء العقد قبل ذلك.

متى يستطيع المالك طلب إخلاء المستأجر قبل انتهاء العقد؟

هناك حالات يسمح فيها القانون بإنهاء عقد الإيجار قبل انتهاء مدته. ومن أبرز هذه الحالات إخلال المستأجر بالتزاماته التعاقدية، مثل عدم الوفاء بالأجرة المستحقة، وفقًا للضوابط والإجراءات القانونية المقررة، وكذلك الحالات التي يجي فيها العقد أو القانون طلب فسخ الإيجار.

كما نظم القانون حالات خاصة يمكن فيها إنهاء الإيجار محدد المدة بسبب ظروف استثنائية.

الظروف الخطيرة قد تنهي عقد الإيجار

نصت المادة 608 من القانون المدني على أنه إذا كان الإيجار معين المدة، يجوز لكل من المؤجر والمستأجر طلب إنهائه قبل انتهاء المدة إذا طرأت ظروف خطيرة غير متوقعة تجعل تنفيذ عقد الإيجار مرهقًا.

وفي هذه الحالة يجب مراعاة مواعيد التنبيه بالإخلاء المنصوص عليها قانونًا، كما يلتزم من يطلب إنهاء العقد بتعويض الطرف الآخر تعويضًا عادلًا.

وإذا كان المؤجر هو الذي طلب إنهاء العقد، فلا يُجبر المستأجر على رد العين المؤجرة قبل حصوله على التعويض أو تقديم تأمين كافٍ للوفاء به.

ماذا لو نص العقد على حق المالك في الإنهاء؟

قد يتضمن عقد الإيجار اتفاقًا يمنح المؤجر حق إنهاء العقد في حالة معينة، وهنا يكون الرجوع إلى بنود العقد أمرًا أساسيًا.

وأوضح القانون المدني في المادة 607 أنه إذا اتفق الطرفان على جواز إنهاء المؤجر للعقد عند وجود حاجة شخصية للعين، فيجوز له استعمال هذا الحق مع مراعاة مواعيد التنبيه بالإخلاء المقررة، ما لم ينص الاتفاق على غير ذلك.

هل يستطيع المالك طرد المستأجر بنفسه؟

حتى إذا توافرت حالة قانونية تبرر الإخلاء، فإن ذلك لا يعني أن للمالك الحق في إخراج المستأجر بالقوة أو تغيير الأقفال أو منعه من دخول العين بنفسه.

فاللجوء إلى الطريق القانوني والقضاء المختص هو الوسيلة التي يتم من خلالها حسم النزاع وتنفيذ الإخلاء متى توافرت شروطه.

ماذا عن بيع العقار لشخص آخر؟

بيع العقار لا يعني بالضرورة انتهاء عقد الإيجار.

ونظم القانون المدني هذه الحالة في المواد الخاصة بانتقال ملكية العين المؤجرة، حيث حدد متى يكون عقد الإيجار نافذًا في مواجهة المالك الجديد، كما قرر ضوابط خاصة بشأن طلب الإخلاء.

الإيجار القديم له قواعد مختلفة

ويجب الانتباه إلى أن القواعد السابقة تتعلق أساسًا بعقود الإيجار التي تخضع لأحكام القانون المدني.

أما عقود الإيجار القديم الخاضعة للتشريعات الاستثنائية، فتسري عليها أحكام خاصة، ومن ثم لا يصح تطبيق قواعد الإيجار المدني على جميع الحالات دون النظر إلى تاريخ العقد، والغرض من الإيجار، وصفة المؤجر والمستأجر.