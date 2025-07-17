صفقتان جديدتان على وشك الإعلان.. الزمالك لا يتوقف

تترقب جماهير نادي الزمالك الإعلان عن صفقات جديدة لدعم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، وذلك بعد الإعلان الرسمي عن ضم أربعة لاعبين حتى الآن، وهم: أحمد شريف، وعمرو ناصر، وشيكو بانزا، ومهدي سليمان.

حسم الزمالك اتفاقه على ضم الثنائي آدم كايد وعبد الحميد معالي، بعد التوصل لاتفاق نهائي بشأن الجوانب المالية ومدة التعاقد.

سيوقع عبد الحميد معالي على عقد مع النادي الزمالك لمدة 4 مواسم، مقابل 500 ألف دولار.

فيما خضع آدم كايد للكشف الطبي، وسافر مؤقتًا إلى بلاده لإنهاء بعض الأمور الشخصية، قبل أن يعود إلى القاهرة أمس، تمهيدًا لانضمامه لمعسكر الفريق المقام حاليًا في العاصمة الإدارية، وذلك فور التوقيع الرسمي على العقود.