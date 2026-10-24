بعد خروج صن داونز..فرج عامر: كرة القدم والحياة لا تعرفان الضمانات

علق فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، على خروج فريق صن داونز الجنوب أفريقي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، رغم ترشيحه للمنافسة بقوة على اللقب.

وكتب فرج عامر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن كرة القدم والحياة لا تعرفان الضمانات، مشيرا إلى أن المفاجآت قد تحدث لأسباب بسيطة، وهو ما ظهر في خروج صن داونز من البطولة القارية.

وقال فرج عامر: «مفيش حاجة في الكورة او في الحياة مضمونة، وبتحصل علي اهون سبب، صن داونز اللي كان المرشح الاول لبطولة افريقيا لابطال الدوري، خرج بهدف احرزة ابولولو مهاجم عندة ٣٦ سنة».

وكان صن داونز قد ودع دوري أبطال أفريقيا بعد تعادله مع ويليت الأنجولي بنتيجة 1-1 في مباراة الإياب، مستفيدًا من قاعدة الهدف خارج الأرض، بعدما انتهت مواجهة الذهاب بالتعادل السلبي، ليحقق الفريق الأنجولي مفاجأة كبيرة بإقصاء حامل اللقب والتأهل إلى دور المجموعات لأول مرة في تاريخه.

