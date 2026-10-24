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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إيران .. إنفجارات ونشاط لمقاتلات فوق بندر لنجة .. ماذا يحدث؟

أرشيفي
أرشيفي
محمود نوفل

أفادت وكالة  رويترز بسماع  انفجارات في بندر لنجة وبندر كنج حيث سُمع نشاط لمقاتلات فوق بندر لنجة أعقبته انفجارات قوية.

وقالت رويترز :  سُمعت انفجارات تحديدًا من ميناءي لنجة وكنج، أعقبتها اهتزازات أرضية كبيرة.

وأضافت : قبل 30 دقيقة من سماع الانفجارات، أُقلعت مقاتلات إيرانية، وفقًا لتقارير، من قاعدة القوات الجوية الإيرانية التاسعة في بندر عباس.

وفي وقت لاحق ؛ لوّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإمكانية تنفيذ عملية عسكرية جديدة ضد إيران، بالتزامن مع تأكيده أن الولايات المتحدة ستتعامل مع الملف الكوبي بعد الانتهاء من الحرب مع طهران.

وقال ترامب، وفق ما نقلته قناة «العربية» في نبأ عاجل، إن واشنطن قد تنفذ عملية أخرى ضد إيران، دون الكشف عن طبيعة العملية المحتملة أو توقيتها أو نطاقها.

وتأتي التصريحات؛ في ظل استمرار الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، وسط حالة من عدم اليقين بشأن مسار المواجهة وإمكانية التوصل إلى تسوية تنهي الصراع.

وكان ترامب قد أشار في تصريحات سابقة إلى أن بلاده تستطيع إنهاء الحرب سريعًا، لكنه تحدث أيضًا عن خيارات تتعلق بمواصلة الضغط العسكري.

وفي سياق متصل، قال ترامب إن الولايات المتحدة ستتعامل مع كوبا بعد الانتهاء من إيران، في إشارة إلى استمرار التوتر بين واشنطن وهافانا، رغم الحديث عن اتصالات بين الجانبين بشأن التوصل إلى تفاهمات.

ولم يعلن ترامب، في التصريحات المنقولة، قرارًا نهائيًا بتنفيذ عملية عسكرية جديدة ضد إيران، كما لم يقدم تفاصيل بشأن الخطوات الأمريكية المقبلة تجاه كوبا.

إيران بندر عباس بندر لنجة إنفجارات في إيران القوات الجوية الإيرانية ترامب

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