بفستان مبهج.. إلهام شاهين تتألق في أحدث إطلالة لها

شاركت الفنانة إلهام شاهين، صورا جديدة في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وخطفت إلهام شاهين الأنظار بفستان صيفي بألوان مبهجة أثناء قضاء عطلتها الصيفية.

وكتبت إلهام شاهين على فيسبوك: “أجمل أوقاتى مع الطبيعة والبحر .. والهدوء.. مع سماع الشعر والموسيقى .. وتأمل جمال مصر”.

وكان آخر أعمال ألهام شاهين هو مسلسل سيد الناس، والذي عرض خلال شهر رمضان الماضي.

أبطال مسلسل سيد الناس

مسلسل سيد الناس من بطولة عمرو سعد، إلهام شاهين، سلوى عثمان، ريم مصطفى، أحمد زاهر، أحمد رزق، إنجي المقدم، خالد الصاوي، منة فضالي، نشوى مصطفى، رنا رئيس، ملك أحمد زاهر، أحمد فهيم، محمود قابيل، سلوى عثمان، طارق النهري، ياسين السقا، إنجي كيوات، ساندي علي، أسما سليمان، علياء صبحى والعمل من إخراج وقصة محمد سامي ومن كتابة ورشة قلم .