زي بنتي …الهام شاهين برفقة شقيقتها من الساحل الشمالي

نشرت الفنانة إلهام شاهين عبر صفحتها علي موقع الصور والفيديوهات الشهير" فيسبوك صورا لها من الساحل الشمالي.

و تألقت إلهام شاهين برفقة شقيقتها إيناس شاهين علي الشاطي و علقت كاتبه:انا و الحلوه أيناس شاهين.

ليعلق احد المتابعين علي الصور:هي بنتك ،لترد إلهام شاهين :هي اختي و اعتبرها بنتي.



وكان آخر أعمال إلهام شاهين هو مسلسل سيد الناس، والذي عرض خلال شهر رمضان الماضي.





أبطال مسلسل سيد الناس:

مسلسل سيد الناس من بطولة عمرو سعد، الهام شاهين ، سلوي عثمان ، ريم مصطفى، أحمد زاهر، أحمد رزق، إنجي المقدم، خالد الصاوي، منة فضالي، نشوى مصطفى، رنا رئيس، ملك أحمد زاهر، أحمد فهيم، محمود قابيل، سلوى عثمان، طارق النهري، ياسين السقا، إنجي كيوات، ساندي علي، أسما سليمان، علياء صبحى والعمل من إخراج وقصة محمد سامي ومن كتابة ورشة قلم .