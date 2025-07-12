مش بالسن... إلهام شاهين تثير الجدل في الساحل الشمالي

حرصت الفنانة إلهام شاهين على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها في الساحل الشمالي.

تفاصيل إطلالة إلهام شاهين في الساحل الشمالي

لفتت إلهام شاهين الأنظار بفستان قصير يصل إلي حدود الركبة باللون البينك الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

انتعلت إلهام شاهين حذاء مسطح باللون الأبيض، فيما تزينت بمجموعة من الإكسسوارات التي منحتها إطلالة متكاملة، نالت إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

ومن الناحية الجمالية، بدت إلهام شاهين بخصلات شعرها القصير، ووضعت بعض لمسات المكياج التي زادت من جمالها.