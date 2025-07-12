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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

نمو الشعر والأظافر بسرعة علامة جيدة أم إنذار يستحق الانتباه؟.. استشارى يجيب

لماذا ينمو شعرك وأظافرك بسرعة؟
لماذا ينمو شعرك وأظافرك بسرعة؟
أسماء عبد الحفيظ

هل لاحظت في بعض الفترات أن شعرك يطول بسرعة، أو أن أظافرك تنمو بشكل أسرع من المعتاد؟ قد تظن أن الأمر مجرد صدفة أو تغيير في الطقس، لكن الحقيقة أعمق من ذلك. 

فالشعر والأظافر هما مرآة صامتة لحالة الجسم من الداخل، وسرعة نموهما ترتبط بعوامل صحية، هرمونية، وحتى نفسية الجسم.

كشف الدكتور عماد زهران استشارى الجلدية، من خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد، عن الأسباب الحقيقية وراء تسارع نمو الشعر والأظافر فجأة، ومتى تكون هذه الظاهرة علامة جيدة، أو إنذارًا يستحق الانتباه.

1. النشاط الهرموني العالي

الهرمونات، وخاصة هرمونات النمو وهرمون الغدة الدرقية، تلعب دورًا كبيرًا في تحفيز خلايا الشعر والأظافر. لذلك، في فترات مثل البلوغ، الحمل، أو حتى بعد بداية نظام غذائي صحي، يمكن أن تلاحظ تسارعًا واضحًا في النمو.

لماذا ينمو شعرك وأظافرك بسرعة؟ 

2. التغذية الغنية بالبروتينات والفيتامينات

الشعر والأظافر يتكونان أساسًا من البروتين الكيراتين وعندما يحصل الجسم على كميات جيدة من البروتين، بالإضافة إلى فيتامينات مهمة مثل البيوتين، الزنك، الحديد، وفيتامين D، فإن نموهما يتسارع بشكل طبيعي.

هل بدأتِ مؤخرًا في تناول مكمل غذائي، أو زدتِ من أطعمة مثل البيض، المكسرات، أو السبانخ، هذه قد تكون الأسباب

3. الدورة الدموية النشطة

التمارين الرياضية أو حتى المساج اليومي لفروة الرأس يحفّز الدورة الدموية، مما يزيد من وصول الأوكسجين والعناصر الغذائية لبصيلات الشعر ومناطق نمو الأظافر. والنتيجة؟ تسريع النمو بطريقة طبيعية وصحية.

 4. انخفاض التوتر وتحسّن الحالة النفسية

الضغط النفسي يوقف أو يبطئ نمو الشعر والأظافر. فمتى ما تحسّنت حالتك النفسية أو مررت بفترة استقرار وراحة نفسية، فإن الجسم يستأنف نشاطه في النمو بشكل ملحوظ. قد يكون النمو السريع ببساطة نتيجة خروجك من مرحلة توتر!

 5. تناول أدوية أو مكملات محفزة

بعض المكملات مثل البيوتين أو أدوية معينة مثل أدوية علاج الأنيميا أو فيتامينات الحمل قد يكون لها تأثير مباشر على نمو الشعر والأظافر. لذلك إذا لاحظتِ النمو بعد بدء دواء جديد، فربما هذا هو السر.

 متى يجب القلق؟

رغم أن النمو السريع في الغالب أمر إيجابي، إلا أنه في بعض الحالات قد يكون علامة على فرط نشاط الغدة الدرقية أو خلل هرموني. إذا صاحبه تساقط شعر غير طبيعي، تعرق زائد، أو خفقان قلب، يُنصح بمراجعة الطبيب.

شعرك شعرك يطول بسرعة والأظافر فالشعر والأظافر الطقس

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