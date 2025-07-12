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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

برج الأسد حظك اليوم السبت 12 يوليو 2025: التفكير الجيد يضمن لك مصلحة أكبر

برج الأسد
برج الأسد
أسماء عبد الحفيظ

برج الأسد حظك اليوم السبت 12 يوليو 2025، يحمل لك هذا اليوم فرصة لتكون في الواجهة؛ إن الطاقة الشمسية تعزز ثقتك في النفس وأسلوبك القيادي. قد تتلقى دعوة للمشاركة في نشاط اجتماعي أو مشروع جماعي. 

برج الأسد حظك اليوم السبت 12 يوليو 2025

لكن احرص على تنظيم وقتك وترك مساحة للراحة، لأن جهدك الزائد قد يشعر به جسدك.

صفات برج الأسد

مواليد 23 يوليو – 22 أغسطس. الأسد يُعرف بحضوره القوي، الحماس، الطموح، والكرم. يتمتع بلباقة وجاذبية طبيعية، لكنه أحيانًا يكون متشبثًا بالسيطرة ويحب الانتباه.

مشاهير برج الأسد

 

أبرزهم: جنيفر لوبيز، باراك أوباما، مادونا. لديهم حضور بارز والقوة على التأثير الجماهيري والفني.

برج الأسد حظك اليوم على الصعيد المهني

اليوم مناسب لتقديم نفسك أو عرض فكرتك أمام جمهور أو فريق عمل. الشمس تمنحك بريقًا في أعمال التسويق والظهور العام. لا تتسرع بالتوقيع على شراكات؛ فالتفكير الجيد يضمن لك مصلحة أكبر.

برج الأسد حظك اليوم على الصعيد العاطفي

الشخصية الجذابة التي تتمتع بها اليوم قد تجذب اهتمام الشريك أو من تحبّ. التعبير العفوي عن مشاعرك يعزز الروابط، لكن تجنب التكبر أو التفاخر الزائد، فذلك قد يتسبب في جمود عاطفي.

برج الأسد حظك اليوم على الصعيد الصحي

نصحك الفلك بممارسة نشاط رياضي يرفع معدل ضربات القلب، مع ألا تطرف في التوتر. الراحة مهمة للدعم النفسي والبدني على حد سواء.

برج الأسد وتوقعات العلماء خلال الفترة المقبلة

القمر الكامل في الجدي أتاح لك فرصة لإعادة ترتيب أهدافك الشخصية والمهنية. مع دخول أورانوس في الجوزاء، لا تستبعد انقلاب في المجالات التقنية أو الإعلامية. الفترة القادمة تدعوك إلى التكيف مع الواقع الجديد وتطوير مهاراتك القيادية.

برج الأسد حظك اليوم حظك اليوم السبت برج الأسد حظك اليوم السبت 12 يوليو 2025

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