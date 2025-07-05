قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فلومينينسي يهزم الهلال ويتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية 2025
أقل سعر جرام ذهب اليوم 5-7-2025
مصادر لـ القاهرة الإخبارية: مصر وقطر تواصلان جهودهما لإنهاء المفاوضات والتوصل إلى اتفاق بشأن غزة
موقف مؤثر.. محمد فؤاد يحتفل بزفاف ابنته بسملة
حركة حماس: قدمنا ردا إيجابيا حول وقف إطلاق النار في غزة
الحزن والوجيعة يخيمان على أهالي كفر الزيات.. جنازة شعبية في وداع الشاب ضحية الجزيرة | صور وفيديو
العراق .. الكشف عن حقيقة انفجارات في محافظة السليمانية
إحالة 11 متهما في مشاجرة عين شمس للمحاكمة
المالية تعلن تفاصيل حزمة الإصلاحات الاقتصادية لدعم الموازنة العامة
لحظة إنسانية مؤثرة في كأس العالم للأندية.. دموع كانسيلو ونيفيز حزنا على رحيل جوتا
حريق هائل يلتهم شقة في عقار بالبساتين في القاهرة
الهلال السعودي يتأخر بهدف أمام فلومينينسي في كأس العالم للأندية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

برج الجدي حظك اليوم السبت 5 يوليو 2025.. تصل لنتائج مرضية

برج الجدي
برج الجدي
أسماء عبد الحفيظ

برج الجدي حظك اليوم السبت 5 يوليو 2025، مواليد الجدي (22 ديسمبر – 19 يناير) يتميزون بالتحليل، الجدية، والطموح، يسعون دائمًا إلى التميّز.

برج الجدي حظك اليوم السبت 5 يوليو 2025

التركيز العالي يمنحك نتائج مرضية في العمل، عاطفيًا، كن أكثر وضوحًا مع الشريك وقل ما تشعر به، صحتك مستقرة، لكن لا تهمل شرب الماء وممارسة بعض التمارين.

صفات برج الجدي

مجتهد، مثابر، موثوق، ويضع خطط طويلة الأجل. قد يظهر أحيانًا كمتحفظ أو جاد أكثر من اللازم.

مشاهير برج الجدي

مثل ديفيد بيكهام، منى زكي، وميرفت أمين، يجمعون بين الالتزام والاحتراف.

برج الجدي حظك اليوم على الصعيد المهني

عملك منظم اليوم، والجهد متوافر. يمكنك تحديد الخطوة التالية في مسارك المهني بدقة وثقة.

برج الجدي حظك اليوم على الصعيد العاطفي

العلاقات تطورت باتجاه أفضل. الانفتاح والمشاركة العاطفية اليوم تُعزز الترابط.

برج الجدي حظك اليوم على الصعيد الصحي

تنظيم النوم مهم. حاول إدخال نشاط منتظم يوميًا لإبقاء مستوى الطاقة المستقر.

برج الجدي وتوقعات العلماء للفترة المقبلة

النجاح قريب إذا حافظت على استراتيجيتك. الفترة مناسبة لتحقيق أهداف تمت دراستها جيدًا.

برج الجدي حظك اليوم حظك اليوم السبت برج الجدي حظك اليوم السبت 5 يوليو 2025 صفات برج الجدي مشاهير برج الجدي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراخيص البناء

بعد إلغاء الاشتراطات.. الأدوار المسموح بها في القرى والمدن طبقا للقانون

الرئيس عبد الفتاح السيسي

قرارات جمهورية وتكليفات حكومية.. رسائل قوية من الرئيس السيسي للمصريين والعالم

الأرصاد الجوية

أمطار في عز الصيف.. الأرصاد تعلن مفاجأة للمواطنين.. فيديو

تنزيل المواليد على بطاقة التموين 2025 رسميًا.. الرابط والأوراق والمستحقين

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025 رسميًا.. الشروط والأوراق المطلوبة

أرشيفية

رائحة كريهة وتحلل.. العثور على جـ ثة سيدة بمصر الجديدة

نبيلة عبيد

قانون الإيجار القديم| نبيلة عبيد: دي شقة عمري لو خدوها مني هموت ..خاص

أكثر من 10000 جنيه لهؤلاء.. موعد صرف مرتبات يوليو بالزيادة الجديدة رسميًا

أكثر من 10000 جنيه لهؤلاء.. موعد صرف مرتبات يوليو بالزيادة الجديدة رسميًا

وسام أبو علي

بعد أنباء رحيله.. سيريوس السويدي يفاجئ الأهلي بشأن وسام أبو علي

ترشيحاتنا

الرئيس البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوزا

رئيس البرتغال وحكومته يعزيان في وفاة نجم ليفربول جوتا

منتخب مصر للريشة الطائرة الهوائية

مصر تهزم نيجيريا وتتوج ببطولة إفريقيا للريشة الطائرة الهوائية

ايمن يونس

أيمن يونس يعلّق على الخلافات بين رموز الزمالك والجماهير

بالصور

برج الحوت حظك اليوم السبت 5 يوليو 2025.. تشعر بالحب

برج الحوت
برج الحوت
برج الحوت

حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 5 يوليو 2025 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

حظك اليوم السبت أبراج
حظك اليوم السبت أبراج
حظك اليوم السبت أبراج

برج الحمل حظك اليوم السبت 5 يوليو 2025..تواصل مع الشريك

أبراج
أبراج
أبراج

برج الثور حظك اليوم السبت 5 يوليو 2025.. تبدو أكثر تركيزًا اليوم

برج الثور
برج الثور
برج الثور

فيديو

بكاء شيكابالا علي الهواء

شيكابالا يعلن الاعتزال ويبكي على الهواء: كنت عايز أسلم الراية لزيزو بس مشي

حلا شيحه

كنت بكره الحجاب.. اعترافات جريئة من حلا شيحة تهز السوشيال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الهجرة المنظمة وتطوير الخريجين.. نحو زراعة مصرية تواكب العصر

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: غزة بين أنقاض الجوع والكرامة

أحمد زهران

أحمد زهران يكتب: لا تهدموا حوائط الأمل على ساكنيها

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : هذا المساء

د. غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: شهيدات حادث المنوفية لكل كلمة معنى

المزيد