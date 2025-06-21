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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

برج الحوت حظك اليوم السبت 21 يونيو 2025.. امنح الحب بلا حدود

برج الحوت حظك اليوم السبت 21 يونيو 2025..امنح الحب بلا حدود
برج الحوت حظك اليوم السبت 21 يونيو 2025..امنح الحب بلا حدود
أسماء عبد الحفيظ

برج الحوت حظك اليوم السبت 21 يونيو 2025، برج الحوت هو آخر الأبراج الاثني عشر، ويمتد من 19 فبراير إلى 20 مارس. برج مائي عاطفي، حساس، وخيالي، يتّصف بالحنان والانفتاح الروحي العميق.

برج الحوت حظك اليوم السبت 21 يونيو 2025..امنح الحب بلا حدود

يبدأ فصل السرطان رسميًا مع الانقلاب الصيفي يوم 20 يونيو، وهو يمنحك طاقة من الدفء والرومانسية والإبداع كما يذكر بيبول، القمر في الثور، يدعوك للثبات الداخلي والانشغال ببيتك وقلبك.

يوم ملائم جدًا لبوح مشاعرك بصدق، والتواصل مع قلب المحاطين بك، خصوصًا في محيط المنزل أو أثناء لقاء شخص غالٍ.

صفات برج الحوت

أصحاب هذا البرج يمتلكون حدسًا قويًا، ومخيلة واسعة تجعلهم فنانين بالفطرة. هم عطوفون، يفضلون الهدوء، ويهربون إلى عوالمهم الداخلية حين تشتد الضغوط. لكنهم قد يعانون أحيانًا من التردد أو السلبية إن لم يجدوا من يدفعهم نحو الثقة.

مشاهير برج الحوت

من مشاهير الحوت ريهانا، ألبرت آينشتاين، عربياً نجد ماجدة زكي، وصباح، ودينا الشربيني، وكلهم يجسدون الطابع الحالم والمتنوع لهذا البرج.

برج الحوت حظك اليوم على الصعيد المهني

قد تشعر اليوم بحاجة للانسحاب قليلاً من ضوضاء العمل والتركيز على مشروعك الداخلي أو الفني. الفلك يدعم إبداعك اليوم، فحاول استغلاله لإنجاز فكرة أو تطوير محتوى أو تقديم تصور جديد.

برج الحوت حظك اليوم على الصعيد العاطفي

علاقتك تميل للهدوء والتفاهم اليوم. تقترب من الشريك بمشاعر صادقة وتجذبك الحوارات العميقة والروحية. إذا كنت أعزب، فربما يأتيك اهتمام خاص من شخص يقدّر حساسيتك وطيبتك.

برج الحوت حظك اليوم على الصعيد الصحي

تحتاج إلى مزيد من الراحة الذهنية، وربما وقت في الطبيعة أو التأمل يساعدك على تفريغ القلق الداخلي. المشي أو ممارسة الفن يمكن أن تكون علاجات فعالة لك هذا اليوم.

برج الحوت وتوقعات العلماء خلال الفترة المقبلة

الفترة المقبلة تحمل لك فرصة للانفتاح على تجربة جديدة، قد تكون روحية أو إبداعية. ينصحك علماء الفلك بالثقة بحدسك وعدم التردد في اتخاذ قرارات تشعر أنها صائبة، حتى إن لم يدعمها المنطق تماماً.

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برج الحوت حظك اليوم السبت 21 يونيو 2025.. امنح الحب بلا حدود

برج الحوت حظك اليوم السبت 21 يونيو 2025..امنح الحب بلا حدود
برج الحوت حظك اليوم السبت 21 يونيو 2025..امنح الحب بلا حدود
برج الحوت حظك اليوم السبت 21 يونيو 2025..امنح الحب بلا حدود

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