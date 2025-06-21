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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

برج العقرب حظك اليوم السبت 21 يونيو 2025 .. ‌كن عميقًا وصادقًا

برج العقرب حظك اليوم السبت 21 يونيو 2025..: ‌كن عميقًا وصادقًا
برج العقرب حظك اليوم السبت 21 يونيو 2025..: ‌كن عميقًا وصادقًا
أسماء عبد الحفيظ

برج العقرب حظك اليوم السبت 21 يونيو 2025، برج العقرب هو برج مائي عميق ومتحول، يمتد من 23 أكتوبر إلى 21 نوفمبر.

برج العقرب حظك اليوم السبت 21 يونيو 2025..: ‌كن عميقًا وصادقًا

 يتميز مواليده بالغموض، القوة الداخلية، والانجذاب نحو المجهول.

صفات برج العقرب

أصحاب هذا البرج يمتلكون شخصية قوية ومغناطيسية، يتعاملون بحدس عالٍ ويعرفون كيف يقرؤون الآخرين. مخلصون بشدة لكنهم قد يميلون للغيرة والسيطرة إن لم يشعروا بالأمان.

مشاهير برج العقرب

من المشاهير ليوناردو دي كابريو، جوليا روبرتس، وسمية الخشاب.

برج العقرب حظك اليوم على الصعيد المهني

هناك فرصة لتحقيق إنجاز مهم اليوم، خاصة في المشاريع التي تتطلب تركيزًا عاليًا أو مهارات بحث وتحليل. قد تفاجأ بدعم غير متوقع من زميل أو مسؤول.

برج العقرب حظك اليوم على الصعيد العاطفي

تتجه الأمور إلى العمق والتقارب، وقد تنكشف حقائق كانت غامضة في العلاقة. لا تخشَ التعبير عن مشاعرك حتى وإن بدت حادة، فالصراحة أفضل من الصمت الآن.

برج العقرب حظك اليوم على الصعيد الصحي

تشعر بالحيوية إذا تجنبت التوتر والانفعالات. من المفيد لك اليوم القيام بنشاط بدني معتدل يفرغ طاقتك الداخلية ويوفّر لك الراحة النفسية.

برج العقرب وتوقعات العلماء خلال الفترة المقبلة

علماء الفلك ينصحونك بالفصل بين العاطفة والعمل وعدم تحميل علاقاتك أكثر من طاقتها. الفترة المقبلة تحمل وعوداً بنجاح عميق ولكن يتطلب منك ترك الماضي والتركيز على التجديد.

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