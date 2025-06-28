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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

برج الدلو حظك اليوم السبت 28 يونيو 2025.. غيّر روتينك اليومي

برج الدلو حظك اليوم السبت 28 يونيو 2025..غيّر روتينك اليومي
برج الدلو حظك اليوم السبت 28 يونيو 2025..غيّر روتينك اليومي
أسماء عبد الحفيظ

 برج الدلو حظك اليوم السبت 28 يونيو 2025، برج الدلو 20 يناير – 18 فبراير، الدلو هو برج هوائي يشتهر بروحه الابتكارية والمثقفة.

 برج الدلو حظك اليوم السبت 28 يونيو 2025..غيّر روتينك اليومي

برج الدلو يعيش بفكرة التحرر الفكري ويتميز بالتفكير غير التقليدي والقدرة على التأثير بالآخرين.

صفات برج الدلو

مستقل، مبتكر، وصديق للفكر الحر.

إجتماعي لكن يميل أحيانًا إلى التمرد.

يحمل حسًّا إنسانيًا قويًا وولاءً للأصدقاء والأفكار الكبيرة.

مشاهير برج الدلو

أحمد زكي

من أبرزهم الإعلامية أوبرا وينفري،والممثل أحمد زكي  اللذان يجسدان روح التحرر والفكر المستقل.

برج الدلو حظك اليوم على الصعيد المهني

تشير حركة كوكب عطارد إلى اندفاع مهني واضح ونجاح في إنجاز المهام بشكل إبداعي. إذا كنت تنتظر عرضًا أو فكرة جديدة، فقد يأتيك اليوم من مصادر غير تقليدية 
 

برج الدلو حظك اليوم على الصعيد العاطفي

الأجواء العاطفية مشجعة، خاصة للراغبين في التعبير عن نفسهم بأسلوب مختلف. الاستماع بتأنٍ واحترام لآراء الحبيب يسهم في تقوية الروابط، ولا تستبعد إمكانية ظهور شخص يمتلك نفس هويتك الفكرية 
 

برج الدلو حظك اليوم على الصعيد الصحي

ينبّه الفلك إلى أهمية ضبط نمط يومك، والتركيز على النوم الجيد. الرياضة الخفيفة كاليوغا أو المشي تساعد على تهدئة الذهن وتفادي التشتت الذهني.

برج الدلو وتوقعات العلماء خلال الفترة المقبلة

توجهات الفلك مستمرة نحو تسليط الضوء على قدراتك الإبداعية ومهاراتك التواصلية. قد تلوح في الأفق فرص تعاون جماعي أو مشاريع ابتكارية مهمة، لكن النجاح يتطلّب التوازن بين الطموح والهدوء، لتجنب الانفعال والتسرّع في اتخاذ القرارات .

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