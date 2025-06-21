قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
معملش هجمة.. تعليق ناري من عمرو أديب على خسارة الأهلي أمام بالميراس
العيون المخترقة.. كاميرات المنازل الإسرائيلية تحولت إلى أهداف استخباراتية
الدفاعات الجوية الإيرانية تعترض صواريخ إسرائيلية فوق مدينة مشهد | فيديو
وليد صلاح الدين: ضيق الوقت حرم الأهلي من الظهور الأفضل بمونديال الأندية
علامات غضب الله على العبد.. 3 أدلة صادمة راقب ظهورها في حياتك
صدق الرئيس عليها وتضمنتها الموازنة.. زيادة المعاشات 15% من يوليو
بوتين: اتفاق مع إيران لبناء مفاعلين نوويين إضافيين في بوشهر
تشكيل الترجي أمام لوس أنجلوس في كأس العالم للأندية
خطوبة مينا أبو الدهب بطل مسلسل ولاد الشمس
محمد هاني خبط في أتوبيس| عمرو أديب يسخر من هزيمة الأهلي أمام بالميراس
توهج شمسي هائل يضرب الأرض ويؤثر على الاتصالات والإنترنت.. ماذا حدث؟
نيويورك تايمز: تأجيل ترامب للهجوم على إيران يضع إسرائيل في مأزق استراتيجي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

برج السرطان حظك اليوم السبت 21 يونيو 2025..‌ امنح قلبك بحنان

برج السرطان حظك اليوم السبت 21 يونيو 2025..‌امنح قلبك بحنان
برج السرطان حظك اليوم السبت 21 يونيو 2025..‌امنح قلبك بحنان
أسماء عبد الحفيظ

برج السرطان حظك اليوم السبت 21 يونيو 2025، من 21 يونيو إلى 22 يوليو، برج السرطان من الأبراج المائية المحبة للعاطفة والعودة إلى الوطن والعائلة.

صفات برج السرطان

مواليده متعاطفون، حسّاسون، مهتمون بالرعاية والحماية. لكنهم يتأثرون سريعًا بالتقلبات وقد يكونون عرضة للتقوقع عند الانفعال الشديد.

مشاهير برج السرطان

عالميًا نجد كل من توم هانكس وإميلي بلانت. عربياً تتألق إليسا ووفاء عامر ونانسي عجرم بالتعبير العاطفي والرقة.

برج السرطان حظك اليوم على الصعيد المهني

مع بداية موسم السرطان، تتاح لك اليوم فرص تتعلق بالتعاون والمشاريع المنزلية والمحفوظات. يكمن نجاحك في التوازن بين مشاعرك والمسؤوليات العملية.

برج السرطان حظك اليوم على الصعيد العاطفي

تمر بفترة عاطفية مبدعة وحنونة. يشعر من حولك بالدفء والرعاية، والعلاقات الأسرية أو الرومانسية تزدهر من خلال الاهتمام البسيط والولاء التام.

برج السرطان حظك اليوم على الصعيد الصحي

صحتك النفسية تتصدر اهتماماتك اليوم. ينصحك الفلك بأن تستثمر وقتًا في ممارسة رياضات خفيفة كالمشي أو اليوغا، وعدّ نومك ضروريًا لتوازن جسمك وعقلك.

برج السرطان وتوقعات العلماء خلال الفترة المقبلة

علم الفلك ينبه إلى أن الفترة القادمة ستدعمك نفسيًا واجتماعيًا، وقد تأخذ قرارات تبدو انطوائية لكنها تصب في صالحك لاحقًا. استثمر زمنك للتقييم الداخلي.

برج السرطان حظك اليوم حظك اليوم السبت برج السرطان حظك اليوم السبت 21 يونيو 2025 صفات برج السرطان مشاهير برج السرطان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شجون الهاجري

كوكايين ومؤثرات عقلية .. القبض على فنانة شهيرة بمخدرات

الاهلي

مش هيلعب أمام بورتو | خبر غير سعيد لجماهير الأهلي

سعر الجنيه الذهب

تراجع 1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 اليوم الجمعة

مفاعل بوشهر النووي

كارثة تنتظر العالم بسبب مفاعل بوشهر النووي.. الإشعاع يمتد إلى مئات الكيلومترات

ارشيفية

انهيار عقارين من أربعة طوابق في حدائق القبة

استعدوا للقادم في يوليو وأغسطس.. الأرصاد تكشف مفاجآت صيف 2025

استعدوا للقادم في يوليو وأغسطس.. الأرصاد تكشف مفاجآت صيف 2025

مصروفات المدارس التجريبية 2026

مصروفات المدارس التجريبية 2026.. تفاصيل عاجلة وقرارات نهائية بشأنها الآن

هتدفع كام بعد الزيادة؟.. موعد تطبيق القيمة الجديدة للإيجار القديم بعد تعديل القانون

هتدفع كام بعد الزيادة؟.. موعد تطبيق القيمة الجديدة لـ الإيجار القديم

ترشيحاتنا

الدكتور يسري جبر

يسري جبر: النبي أول خلق الله من جهة نوره وروحه وليس جسده

رئيس جامعة الأزهر

رئيس جامعة الأزهر: العقل الحقيقي هو ما قاد صاحبه إلى تقوى الله

رئيس جامعة الأزهر

رئيس جامعة الأزهر يكشف عن منهج رباني للتربية والارتقاء بالروح

بالصور

برج الدلو حظك اليوم السبت 21 يونيو 2025.. احترم حرية الآخر

برج الدلو حظك اليوم السبت 21 يونيو 2025..احترم حرية الآخر
برج الدلو حظك اليوم السبت 21 يونيو 2025..احترم حرية الآخر
برج الدلو حظك اليوم السبت 21 يونيو 2025..احترم حرية الآخر

برج الجدي حظك اليوم السبت 21 يونيو 2025.. صفي ما يثقل كاهلك

برج الجدي حظك اليوم السبت 21 يونيو 2025..صبرك يبني حبًا
برج الجدي حظك اليوم السبت 21 يونيو 2025..صبرك يبني حبًا
برج الجدي حظك اليوم السبت 21 يونيو 2025..صبرك يبني حبًا

برج القوس حظك اليوم السبت 21 يونيو 2025.. حرر مشاعرك بشجاعة

برج القوس حظك اليوم السبت 21 يونيو 2025..حرر مشاعرك بشجاعة
برج القوس حظك اليوم السبت 21 يونيو 2025..حرر مشاعرك بشجاعة
برج القوس حظك اليوم السبت 21 يونيو 2025..حرر مشاعرك بشجاعة

برج الحوت حظك اليوم السبت 21 يونيو 2025.. امنح الحب بلا حدود

برج الحوت حظك اليوم السبت 21 يونيو 2025..امنح الحب بلا حدود
برج الحوت حظك اليوم السبت 21 يونيو 2025..امنح الحب بلا حدود
برج الحوت حظك اليوم السبت 21 يونيو 2025..امنح الحب بلا حدود

فيديو

المصرية ايمان محمد حسن

طفل حل اللغز .. تفاصيل العثور على جثمان المصرية المقيمة في ألمانيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: إلى أين يتجه التصعيد بين إيران ودولة الاحتلال الإسرائيلي ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: سطور في دفتر النار

د. محمد عسكر - مستشار تكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: الحرب السيبرانية تشتعل وسط المواجهة الإسرائيلية الإيرانية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 54

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الأسرار الخفية في الحرب الإسرائيلية الإيرانية

المزيد