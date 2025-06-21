قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
معملش هجمة.. تعليق ناري من عمرو أديب على خسارة الأهلي أمام بالميراس
العيون المخترقة.. كاميرات المنازل الإسرائيلية تحولت إلى أهداف استخباراتية
الدفاعات الجوية الإيرانية تعترض صواريخ إسرائيلية فوق مدينة مشهد | فيديو
وليد صلاح الدين: ضيق الوقت حرم الأهلي من الظهور الأفضل بمونديال الأندية
علامات غضب الله على العبد.. 3 أدلة صادمة راقب ظهورها في حياتك
صدق الرئيس عليها وتضمنتها الموازنة.. زيادة المعاشات 15% من يوليو
بوتين: اتفاق مع إيران لبناء مفاعلين نوويين إضافيين في بوشهر
تشكيل الترجي أمام لوس أنجلوس في كأس العالم للأندية
خطوبة مينا أبو الدهب بطل مسلسل ولاد الشمس
محمد هاني خبط في أتوبيس| عمرو أديب يسخر من هزيمة الأهلي أمام بالميراس
توهج شمسي هائل يضرب الأرض ويؤثر على الاتصالات والإنترنت.. ماذا حدث؟
نيويورك تايمز: تأجيل ترامب للهجوم على إيران يضع إسرائيل في مأزق استراتيجي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

برج الحمل حظك اليوم السبت 21 يونيو 2025..‌ كن شجاعًا وحقيقي

برج الحمل حظك اليوم السبت 21 يونيو 2025..‌كن شجاعًا وحقيقيًا
برج الحمل حظك اليوم السبت 21 يونيو 2025..‌كن شجاعًا وحقيقيًا
أسماء عبد الحفيظ

برج الحمل حظك اليوم السبت 21 يونيو 2025، برج الحمل هو البرج الأول في دائرة الأبراج، ويمتد مواليده من 21 مارس حتى 19 أبريل. 

برج الحمل حظك اليوم السبت 21 يونيو 2025..كن شجاعًا وحقيقي

تنسجم طاقة برج الحمل النارية مع قيادة المواقف والمبادرة، فهو برج ينبض بالحيوية والرغبة المستمرة في الانطلاق والتغيير. 

برج الحمل حظك اليوم السبت 21 يونيو 2025

أصحاب برج الحمل لديهم دافع داخلي قوي يدفعهم نحو المغامرة وتجربة الجديد. إنهم لا يهابون المواجهة، ويقتادون في العادة الناس بحماسهم، لكنهم أيضًا يثقون بقدراتهم بشكل كبير.

صفات برج الحمل

يمتاز مواليد برج الحمل بعدة صفات تجعلهم محط أنظار من حولهم. هم أشخاص شجعان ويحبون اتخاذ المبادرات، ولديهم إرادة قوية لاستكشاف الأفكار وتنفيذ المشاريع. لا يهابون التحديات، بل يميلون إلى مواجهتها مباشرة. 

يتمتع الحمل بذكاء حدسي حاد، يستطيع فهم الأمور العاطفية والإنسانية بمنتهى السهولة. كما أن لديهم جرأة في التعبير عن آرائهم وأفكارهم حتى لو كانت مغايرة، ولا يترددون في قول ما يدور في داخلهم، مما يجعلهم جذابين اجتماعياً. 

من ناحية أخرى، قد يعاني بعض مواليد الحمل من ميول إلى العناد والعصبية، خاصةً عندما لا تسير الأمور كما يريدون. قد تتولد لديهم ردود أفعال سريعة عند الضغط، وقد يصل الأمر إلى اتخاذ قرارات متسرعة دون تفكير كافٍ. 

هدفهم الانعتاق والانفعال أحياناً يضعهم في مواقف تحتاج إلى ضبط ذاتي.

مشاهير برج الحمل

من بين أبرز الشخصيات التي تنتمي إلى برج الحمل نذكر نزار قباني الذي جسّد بشعره روح المبادرة العاطفية والحسية، والفنان العالمي الراحل عمر الشريف الذي عبر عن شخصيات بطولية وملحمية، كما هناك الفنانتان باسكال مشعلاني ودنيا بطمة اللتان تميزتا بقدرتهما على التعبير العاطفي بقوة. أما على المستوى العالمي، فنجد كارز داوني جونير الذي جسد بصمته المميزة في السينما، بالإضافة إلى نجمة الموسيقى ليدي غاغا التي أثبتت براعتها في الابتكار الفني والمظهر اللافت للانتباه.

برج الحمل حظك اليوم السبت على الصعيد المهني

في الجانب المهني، يبرز اليوم 21 يونيو بوصفه يومًا يستدعي التركيز والتأني. تستوقفك بعض التفاصيل المهمة، وقد يتطلب منك الأمر التمهل قبل توقيع عقود جديدة أو اتخاذ خطوات كبيرة. بالرغم من اندفاعك الطبيعي، إلا أن الفلك يشير إلى أهمية تحكيم العقل اليوم، وعدم الاعتماد فقط على الحماس بدون تخطيط دقيق. زملاؤك يقدّرون روح المبادرة التي تمتلكها، وقد يمدون لك يد المعاونة دون سابق إنذار. إذا استطعت المزج بين سرعتك في الإنجاز وقدرتك على التنظيم، فقد تحصد إشادة المديرين وربما تفتح أمامك أبواب فرص مستقبلية زاهية.

برج الحمل حظك اليوم السبت على الصعيد العاطفي

حاليًا تمر بلحظة صفاء وهدوء عاطفي بعد فترة من التردد أو الخلاف. تدخل في مرحلة تحتاج فيها إلى توضيح بعض التفاصيل وشرح مواقفك الحقيقية تجاه الشريك. التواصل الصادق سيسهم في رسم صورة أوضح للعلاقة. وبالنسبة للعزاب، قد يبدأ نهار اليوم بسحر جديد: لقاء أو اتصال سيفتح أمامك نافذة على علاقة متجددة، شرط أن تطلق العنان لصوتك الداخلي وتكون على طبيعتك. أفضل ما يمكنك فعله اليوم هو الاستماع للشريك أو لمن حولك بكل تركيز، وترك مساحة للتفاهم والانفتاح، بعيدًا عن الرغبة في السيطرة أو الضغط عليهم.

برج الحمل حظك اليوم على الصعيد الصحي

من الناحية الصحية، يتكرر الشعور بإرهاق طفيف نتيجة تراكم الضغوط النفسية مؤخراً. قد يرافق هذا الإرهاق أحيانًا صداع خفيف أو توتر عضلي، ويرجع ذلك للتفكير الزائد والانشغال بمسائل شخصية أو مهنية. ينصح الفلك بأخذ فترة راحة قصيرة خلال اليوم، حتى لو طلب منك الأمر مغادرة مكان العمل لفترة قصيرة والتنفس خارج المبنى. 

مارس تمارين بسيطة مثل التنفس العميق أو تمارين التمدّد. حافظ على انتظام نومك، وتناول وجبات خفيفة وصحية، واشرب مقداراً وافراً من الماء، لأن التوازن الغذائي ضروري لاستعادة الطاقة ومواجهة الضغوط بفاعلية.

برج الحمل وتوقعات العلماء خلال الفترة المقبلة

ينبّه علماء الفلك إلى أن دخول الشمس إلى برج السرطان بعد انقضاء اعتدال الصيف يجعل الطاقة الفلكية داعمة لإعادة تقييم العلاقة مع الذات ومع الآخرين. 

مرحلتك المقبلة تحمل معاني الثبات النفسي بعد فترة من الحماس والانطلاق. على الصعيد المهني، هناك توقعات بفرص توسيع نطاق عملك أو انتقال إلى مشروع جديد، لكن سيكون ذلك مدعومًا بالتخطيط والانعزال المؤقت لاستجماع الأفكار. 

في المجال العاطفي، ستجد أن العلاقات التي بنيت على أسس الصراحة والقيم الصادقة قابلة للإحياء أو التطور نحو الأفضل.

أما القوة الجسدية والنفسية، فإن الفلك يشير إلى ضرورة احترام إيقاع الجسم، ليس بالانطلاقة فقط، بل بالتوازن بين النشاط والراحة. من المهم أيضًا اليوم دراسة الأمور المالية بدقة، والابتعاد عن القرارات العاطفية التي قد تؤثر على استقرارك المالي.

الفترة المقبلة واعدة، لكنها تحتاج منك تحديد الأولويات وتبني حكمة إضافية في كل خطوة. 

برج الحمل حظك اليوم حظك اليوم السبت حظك اليوم السبت 21 يونيو 2025 برج الحمل حظك اليوم السبت 21 يونيو 2025 صفات برج الحمل مشاهير برج الحمل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شجون الهاجري

كوكايين ومؤثرات عقلية .. القبض على فنانة شهيرة بمخدرات

الاهلي

مش هيلعب أمام بورتو | خبر غير سعيد لجماهير الأهلي

سعر الجنيه الذهب

تراجع 1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 اليوم الجمعة

مفاعل بوشهر النووي

كارثة تنتظر العالم بسبب مفاعل بوشهر النووي.. الإشعاع يمتد إلى مئات الكيلومترات

ارشيفية

انهيار عقارين من أربعة طوابق في حدائق القبة

استعدوا للقادم في يوليو وأغسطس.. الأرصاد تكشف مفاجآت صيف 2025

استعدوا للقادم في يوليو وأغسطس.. الأرصاد تكشف مفاجآت صيف 2025

مصروفات المدارس التجريبية 2026

مصروفات المدارس التجريبية 2026.. تفاصيل عاجلة وقرارات نهائية بشأنها الآن

هتدفع كام بعد الزيادة؟.. موعد تطبيق القيمة الجديدة للإيجار القديم بعد تعديل القانون

هتدفع كام بعد الزيادة؟.. موعد تطبيق القيمة الجديدة لـ الإيجار القديم

ترشيحاتنا

الدكتور يسري جبر

يسري جبر: النبي أول خلق الله من جهة نوره وروحه وليس جسده

رئيس جامعة الأزهر

رئيس جامعة الأزهر: العقل الحقيقي هو ما قاد صاحبه إلى تقوى الله

رئيس جامعة الأزهر

رئيس جامعة الأزهر يكشف عن منهج رباني للتربية والارتقاء بالروح

بالصور

برج الدلو حظك اليوم السبت 21 يونيو 2025.. احترم حرية الآخر

برج الدلو حظك اليوم السبت 21 يونيو 2025..احترم حرية الآخر
برج الدلو حظك اليوم السبت 21 يونيو 2025..احترم حرية الآخر
برج الدلو حظك اليوم السبت 21 يونيو 2025..احترم حرية الآخر

برج الجدي حظك اليوم السبت 21 يونيو 2025.. صفي ما يثقل كاهلك

برج الجدي حظك اليوم السبت 21 يونيو 2025..صبرك يبني حبًا
برج الجدي حظك اليوم السبت 21 يونيو 2025..صبرك يبني حبًا
برج الجدي حظك اليوم السبت 21 يونيو 2025..صبرك يبني حبًا

برج القوس حظك اليوم السبت 21 يونيو 2025.. حرر مشاعرك بشجاعة

برج القوس حظك اليوم السبت 21 يونيو 2025..حرر مشاعرك بشجاعة
برج القوس حظك اليوم السبت 21 يونيو 2025..حرر مشاعرك بشجاعة
برج القوس حظك اليوم السبت 21 يونيو 2025..حرر مشاعرك بشجاعة

برج الحوت حظك اليوم السبت 21 يونيو 2025.. امنح الحب بلا حدود

برج الحوت حظك اليوم السبت 21 يونيو 2025..امنح الحب بلا حدود
برج الحوت حظك اليوم السبت 21 يونيو 2025..امنح الحب بلا حدود
برج الحوت حظك اليوم السبت 21 يونيو 2025..امنح الحب بلا حدود

فيديو

المصرية ايمان محمد حسن

طفل حل اللغز .. تفاصيل العثور على جثمان المصرية المقيمة في ألمانيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: إلى أين يتجه التصعيد بين إيران ودولة الاحتلال الإسرائيلي ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: سطور في دفتر النار

د. محمد عسكر - مستشار تكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: الحرب السيبرانية تشتعل وسط المواجهة الإسرائيلية الإيرانية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 54

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الأسرار الخفية في الحرب الإسرائيلية الإيرانية

المزيد