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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

برج الميزان حظك اليوم السبت 21 يونيو 2025..‌ احرص على التوازن دائمًا

برج الميزان حظك اليوم السبت 21 يونيو 2025..‌اسعَ للتوازن دائمًا
برج الميزان حظك اليوم السبت 21 يونيو 2025..‌اسعَ للتوازن دائمًا
أسماء عبد الحفيظ

برج الميزان حظك اليوم السبت 21 يونيو 2025، برج الميزان هو برج هوائي، يمتد من 23 سبتمبر إلى 22 أكتوبر.

برج الميزان حظك اليوم السبت 21 يونيو 2025..اسعَ للتوازن دائمًا

 يتميز مواليده بالاعتدال، حب التوازن، الميل للجمال، والبحث عن السلام في العلاقات.

صفات برج الميزان

شخصية محبوبة واجتماعية، تكره الصراعات وتميل إلى إرضاء الجميع. يعرف عن مواليد هذا البرج حبهم للفن والعدالة. لكنهم أحياناً يترددون في اتخاذ القرارات وقد يعانون من تقلب في المزاج بسبب سعيهم الدائم للموازنة.

مشاهير برج الميزان

من أبرز مواليد الميزان ويل سميث، كيت وينسلت، وعربياً المطربة ماجدة الرومي والنجم عمرو سعد، وأحمد حلمي .

برج الميزان حظك اليوم على الصعيد المهني

تشعر بالحيوية والرغبة في تحسين العلاقات المهنية، وربما تُعرض عليك فرصة للعمل ضمن فريق جديد. لديك قدرة فريدة على تقريب وجهات النظر، استغلها لتعزيز مكانتك.

برج الميزان حظك اليوم على الصعيد العاطفي

تشعر بتوازن نسبي في علاقتك، وتسعى لأن تكون العلاقة قائمة على الحوار العادل. أما العزاب فهناك شخص قد يلفت نظرك من محيطك الاجتماعي، فكن مستعداً للتجربة دون تردد.

برج الميزان حظك اليوم على الصعيد الصحي

حالتك النفسية مستقرة وتؤثر إيجاباً على صحتك الجسدية. من الجيد أن توازن بين العمل والراحة لتجنب الإرهاق الذهني.

برج الميزان وتوقعات العلماء خلال الفترة المقبلة

الفترة القادمة تحمل لك فرصة لاستعادة استقرارك بعد مرحلة من التشتت. يوصي علماء الفلك بالاهتمام بالعلاقات القريبة منك والابتعاد عن التأثر بآراء الآخرين.

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