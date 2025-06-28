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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

برج الأسد حظك اليوم السبت 28 يونيو 2025.. حظوظ مالية تجذب الانتباه

برج الأسد
برج الأسد
أسماء عبد الحفيظ

برج الأسد حظك اليوم السبت 28 يونيو 2025، برج الأسد (23 يوليو – 22 أغسطس) هو البرج الخامس في دائرة الأبراج، يحكمه كوكب الشمس.

برج الأسد حظك اليوم السبت 28 يونيو 2025..وازن بين الطموح

يتميز مولود الأسد بثقته العالية، وكرمه، وقدرته الكبيرة على جذب الانتباه. يهوى الإبداع، والتألق، وقادر على قيادة المشاريع بحضور يليق به.

صفات برج الأسد

بطبيعة قيادية، يتسم بالشجاعة والجاذبية الطبيعية.

يحب التقدير والاحتفال، ويفضّل أن يكون محط الأنظار.

يميل إلى التبسط في العواطف، وقد يتّهم بتصرف نرجسي أحيانًا، لكنه دائمًا تمتلئ قلبه بالصدق والعطاء.

مشاهير برج الأسد

أحمد السقا

من أبرز أبنائه: المشاهير الفنّيون ورؤساء الأعمال، ويعتبر عام 2025 عامًا محفوفًا بالإمكانات النابعة من طبيعتهم الإبداعية، أحمد السقا.

برج الأسد حظك اليوم على الصعيد المهني

هذا الأسبوع (22–28 يونيو) يعدك بتسليط ضوء على إنجازاتك المهنية؛ فالكواكب تدعم فرصك للتواصل مع مؤثرين ومؤسسات قيادية، ما يزيد من وقار حضورك وتأثيرك في الاجتماعات والمشاريع . أما يوم 28 يونيو على وجه التحديد، يحمل لك طاقة إيجابية في المناقشات المهنية، ومغازلة حظوظ مالية جديدة تجذب انتباه المحيط .

برج الأسد حظك اليوم على الصعيد العاطفي

تتسق أجواء يومك العاطفي مع النشاط النسبي في العلاقات: تجد أن التوافق يسود سماء العلاقة، وتُقدّر قيمة الدعم من الشريك. الموضوع مفتوح على تواصل عاطفي دافئ ولقاءات صادقة تعزز روح المحبة .

برج الأسد حظك اليوم على الصعيد الصحي

الكواكب ترشدك إلى الحفاظ على نظام متوازن في النوم والنشاط، وتجنّب الإرهاق. الراحة والنشاط المعتدل سيدفعانك لاكتساب الحيوية اللازمة لمواصلة الانطلاقة القيادية 
 

برج الأسد وتوقعات العلماء خلال الفترة المقبلة

يصف الفلك محترفًا في التخطيط لا يُهرب من التحديات: الهدوء الداخلي المطلوب الآن سيتيح لك إعداد المرحلة القادمة من سفر أو شهادات أو مشاريع شخصية . الفترة القادمة تبدو واعدة، لكنها تتطلّب المثابرة والانضباط لإحداث نقلة نوعية.

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