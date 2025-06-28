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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

برج الثور حظك اليوم السبت 28 يونيو 2025.. توصل إلى حلول مرضية

برج القوس
برج القوس
أسماء عبد الحفيظ

برج الثور حظك اليوم السبت 28 يونيو 2025، برج الثور يمتد من 20 أبريل إلى 20 مايو، ويحكمه كوكب الزهرة. يتميز مواليد الثور بالحزم، والولاء، والتميز في بناء الثبات العملي والمالي، كما يحبون الرفاهية والجمال.

صفات برج الثور

صبور ومنضبط، يجد الراحة في الروتين.

يُقدر المادة والجمال، ويكره التغيير المفاجئ.

وفي المقابل، يمكن أن يكون عنيدًا أحيانًا، لكنه غالبًا ما يحافظ على علاقات طويلة الأمد.

مشاهير برج الثور

من أبرز أبنائه: الملحن الموسيقي بيتهوفن، والممثلة شيريل كراو، والشرطية العالمية في بياتريس إيرا فلتون، والفنانة ليلي علوي.

برج الثور حظك اليوم على الصعيد المهني

تشير حركة الكواكب إلى صباح هادئ ومنظم، يسمح لك بإكمال ما بدأته من مشاريع. قد تصل اليوم مراسلات مهمة أو عروض تتطلب تفكيرًا وتفاوضًا. عليك أن تحافظ على اتزانك وتستخدم صبرك وثباتك للتوصل إلى حلول مرضية.

برج الثور حظك اليوم على الصعيد العاطفي

العلاقة العاطفية تمر بفترة من الاستقرار. الشريك يُظهر تقديرًا لمجهوداتك وقد يعبّر عن مشاعر دفينة، لكن من الأفضل أن تتحدث معه عن تطلعاتك من أجل تعزيز التفاهم. للأعزاء على الحرية، قد تتاح فرصة لتوطيد علاقة جديدة، ولكن الأفضل التحرك ببطء وعدم الإسراع في اتخاذ قرارات عاطفية.

برج الثور حظك اليوم على الصعيد الصحي

حالتك الصحية مطمئنة عموماً، ولكن يُنصح بالانتباه إلى الضغوط النفسية التي قد تظهر بسبب الالتزامات العائلية أو المالية. مارس الرياضة البسيطة، ولا تهمل نمط غذائي متوازٍ.

برج الثور وتوقعات العلماء خلال الفترة المقبلة

يتوقع الفلك أن يشهد مواليد الثور خلال الفترة القادمة تغييرات تدريجية في الوضع المهني. قد تظهر فرص تتطلب منك التكيف، ولكي تستفيد منها، عليك تحضير الأرضية المناسبة ومشتري المهارات الجديدة.

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