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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

برج السرطان حظك اليوم السبت 28 يونيو 2025.. أفحص الأشياء قبل التوقيع

برج السرطان حظك اليوم السبت 28 يونيو 2025..قبل التوقيع أفحص الأشياء 
برج السرطان حظك اليوم السبت 28 يونيو 2025..قبل التوقيع أفحص الأشياء 
أسماء عبد الحفيظ

برج السرطان حظك اليوم السبت 28 يونيو 2025، برج السرطان (21 يونيو – 22 يوليو) برج مائي يقوده القمر. 

برج السرطان حظك اليوم السبت 28 يونيو 2025..قبل التوقيع أفحص الأشياء 

مواليد السرطان يتميزون بحساسية عاطفية قوية، واهتمام كبير بالعائلة، وطقوس داخلية تعزز شعورهم بالأمان.

صفات برج السرطان

عطوف، محافظ، وذو حس عالٍ بالواجب.

ماهر في خلق الأمان للآخرين لكنه قابل للتقلب النفسي.

مخلص وذو حدس قوي، وقد يتحفظ في الكشف عن مشاعره.

مشاهير برج السرطان

نوال الزغبي

من أبرز العلامات: نوال الزغبي، والعديد من الشخصيات التي تمثل التوازن بين العاطفة والقوة.

برج السرطان حظك اليوم على الصعيد المهني

القمر في برج العقرب يعزز قدرتك على التركيز على التفاصيل ودقّتها. يوم مثالي لمراجعة المستندات أو ضبط خططك المهنية. تُنصح بتفحص كل شيء بهدوء قبل التوقيع أو الإقلاع بأي مشروع جديد. 


برج السرطان حظك اليوم على الصعيد العاطفي

يميل اليوم إلى توطيد الروابط عبر التعبير عن الحب والتقدير. إذا كنت مرتبطًا، فافتح قلبك بوضوح. أما الأعزبون، فقد يجدون فرصة للتقرب من شخصية تمنحهم الأمان وتشاركهم الاحترام.

برج السرطان حظك اليوم على الصعيد الصحي

حالتك الصحية مستقرة، ولكن انتبه إلى أي أعراض جديدة قد تطرأفالجسد قد يرسل إشارات تستحق الاستماع. الاعتناء بصحتك مبكرًا اليوم ينقذك من تعب لاحق. 
 

برج السرطان وتوقعات العلماء خلال الفترة المقبلة

الأفق المهني قد يحمل فرصًا للتوسع، لكنها تتطلب تنظيمًا ووضوحًا في الخطوات. عاطفيًا، الأجواء مواتية للمصالحة وتقوية الروابط. كن مستعدًا لفرص جديدة، خاصة بعد 28 يونيو، وربما خطوة مالية أو شراكة جديدة في الأفق.

برج السرطان حظك اليوم صفات برج السرطان

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