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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

برج العذراء حظك اليوم السبت 28 يونيو 2025.. خط الزمن يدعمك

برج العذراء
برج العذراء
أسماء عبد الحفيظ

برج العذراء حظك اليوم السبت 28 يونيو 2025، العذراء (23 أغسطس 22 سبتمبر)، برج ترابي محكوم بعطارد يتميز بالدقة والتنظيم. لا تهدأ حضوره إلا حين يشعر بالتفاصيل مرتبة حوله، ويجد الراحة في النظام وطلاقة العقل.

صفات برج العذراء

ملتزم، دقيق، تحليلي.

خبير في تفاصيل الأمور، يميل للترتيب والمراجعة الدقيقة.

قد يُتهم بالكثرة في الملاحظة، لكنه نابع من حرصه على الكفاءة والعمل المتميز.

مشاهير برج العذراء

أنجح الشخصيات التي تمثّل هذا البرج هي من أصحاب الفكر المنظّم والمبدعين في المجالات التحليلية، وهم يستحقّون التقدير لقدرتهم على إنجاز المهام بدقة،مني ذكي.

برج العذراء حظك اليوم على الصعيد المهني

أجواء يومك تميل للتركيز والهدوء الداخلي: توصيات الفلك اليوم تدعو إلى الوقوف عند روتينك وتجديده. إنجازك يتقدّم بخطوات ثابتة، وخط الزمن يدعمك في تقدير التفاصيل والتركيز على الجودة . أما فرصة توثيق الاتصالات وإنجاز العروض تجاه منتصف النهار، فهي مفقودة لو لم تخطط لها مسبقًا.

برج العذراء حظك اليوم على الصعيد العاطفي

الهيئة العاطفية داعمة لراحة البال: إن كنت مرتبطًا، فالجو يمكّنك من توضيح نقاط مهمة مع الشريك بهدوء وتفهّم. أما للعزاب، فمقاومة التسرّع والتأنّي في تقييم الاهتمامات سيكون خيارًا صفريًا لصحة القلب.

برج العذراء حظك اليوم على الصعيد الصحي

الفلك يذكّرك بأهمية الاعتماد على العادات الصغيرة: روتين غذائي صحي، ممارسة المشي الخفيف أو تمدّد الجسم، كل ذلك يؤثر في شعورك العام والتوازنك الداخلي 
 

برج العذراء وتوقعات العلماء خلال الفترة المقبلة

لوردة العذراء، يونيو ٢٠٢٥ شهد بداية دقيقة لمرحلة مهنية قوية: ظهر دعم كوكبي للفكر والتركيز، وفرص لترقية مشروع أو علاقة عمل بمجرد الحفاظ على الاتساق . الفترة المقبلة تعد بإشراق أضواء جديدة، شرط عدم التراجع أمام الضغط.

برج العذراء حظك اليوم حظك اليوم السبت برج العذراء حظك اليوم السبت 28 يونيو 2025

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