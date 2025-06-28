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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

برج الحوت حظك اليوم السبت 28 يونيو 2025.. استمع لقلبك

برج الحوت حظك اليوم السبت 28 يونيو 2025..استمع لقلبك
برج الحوت حظك اليوم السبت 28 يونيو 2025..استمع لقلبك
أسماء عبد الحفيظ

برج الحوت حظك اليوم السبت 28 يونيو 2025، برج الحوت (19 فبراير – 20 مارس)، برج الحوت هو البرج الثاني عشر والأخير في دائرة الأبراج.

برج الحوت حظك اليوم السبت 28 يونيو 2025 

يُعتبر برج الحوت من الأبراج المائية التي تتمتع بحساسية عالية وروح حالمة.

برج الحوت حظك اليوم السبت 28 يونيو 2025 

 يتميز مواليد الحوت بقدرتهم على التكيف مع الظروف المختلفة، وتمتلك شخصياتهم جانبًا من العاطفة والخيال الذي يجعلهم مبدعين وملتزمين تجاه من يحبون.

صفات برج الحوت

عطوف وحالم، يمتلك خيالًا واسعًا وحساسية مفرطة تجاه المحيطين به.

يميل إلى العطاء والتضحية، ويحب أن يساعد الآخرين دون مقابل.

يعاني أحيانًا من التردد والصعوبة في اتخاذ القرارات الحاسمة، لكنه يتمتع بحدس قوي يساعده على تجاوز الأزمات.

مشاهير برج الحوت

دينا الشربيني

من أبرز مواليد برج الحوت: الفنانة العالمية ريهانا والموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب، وهما مثالان على الإبداع والعمق العاطفي، ودينا الشربيني.

برج الحوت حظك اليوم على الصعيد المهني

يشير الفلك إلى فترة مناسبة لتحقيق نجاحات متوسطة في العمل، خاصة إذا كنت قادرًا على توظيف خيالك في حلول مبتكرة للمشاكل اليومية. اليوم مناسب لبذل جهد إضافي وتقديم مقترحات جديدة، ولكن عليك الحذر من التسرع أو التشتت بين عدة مهام في آنٍ واحد، يُنصح بترتيب أولوياتك بوضوح لتجنب الشعور بالإرهاق.

برج الحوت حظك اليوم على الصعيد العاطفي

تبدو الأجواء العاطفية مشحونة بالحنان والود، مما يعزز من تواصل الحبيب معك ويعمق من مشاعركما المشتركة. للأعزب، قد تبرز فرص لقاءات جديدة تحمل وعدًا بعلاقات عميقة ومستقرة، لكن يحتاج الأمر لصبر وحكمة في التعامل مع المشاعر  

برج الحوت حظك اليوم على الصعيد الصحي

ينصح الفلك بضرورة الانتباه لصحتك النفسية قبل الجسدية، فالضغط العاطفي قد يؤثر على مناعتك. استرخاء العقل وممارسة التأمل أو المشي في الهواء الطلق تساعد على تصفية الذهن ورفع مستوى النشاط 

برج الحوت وتوقعات العلماء خلال الفترة المقبلة

تشير التوقعات إلى تحسن ملحوظ في مستوي الطاقة العامة خلال الأسابيع القادمة، مع فرص للتوازن النفسي والعاطفي، ينصح العلماء بالاستمرار في تطوير الذات عبر التعلم أو الانخراط في نشاطات اجتماعية جديدة تعزز من ثقتك بنفسك، قد تواجه تحديات بسيطة لكنها قابلة للتجاوز بالصبر والهدوء.

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حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 28 يونيو 2025 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 28 يونيو 2025 على الصعيد المهني والصحى والعاطفي
حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 28 يونيو 2025 على الصعيد المهني والصحى والعاطفي
حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 28 يونيو 2025 على الصعيد المهني والصحى والعاطفي

برج الحوت حظك اليوم السبت 28 يونيو 2025.. استمع لقلبك

برج الحوت حظك اليوم السبت 28 يونيو 2025..استمع لقلبك
برج الحوت حظك اليوم السبت 28 يونيو 2025..استمع لقلبك
برج الحوت حظك اليوم السبت 28 يونيو 2025..استمع لقلبك

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