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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

برج الأسد حظك اليوم السبت 5 يوليو 2025.. لا تنجرف وراء الغرور

برج الأسد
برج الأسد
أسماء عبد الحفيظ

برج الأسد حظك اليوم السبت 5 يوليو 2025، مواليد الأسد (23 يوليو – 22 أغسطس) يتميزون بالثقة والكاريزما وروح القيادة، يثقون بأنفسهم ويحبون التأثير في من حولهم.

برج الأسد حظك اليوم السبت 5 يوليو 2025

النجاح المهني يلوح في الأفق، لكن لا تنجرف وراء الغرور، عاطفيًا، تشعر بجاذبية عالية وقد تنجح في لفت انتباه شخص مميز. صحتك جيدة، لكن حافظ على نمط حياة متوازن.

صفات برج الأسد

شخصية قوية، كريم، مخلص، يقود بثبات، يحب الظهور والتقدير، ويكره الشعور بالتجاهل.

مشاهير برج الأسد

مثل: مادونا، محمد صلاح، وإل.ال.كول‑جي، يعكسون صفات الأسد في الإبداع والحضور.

برج الأسد حظك اليوم على الصعيد المهني

تتميز بيئة العمل اليوم بدعم ومساندة الزملاء. حان الوقت لاقتراح مشروع جديد أو تولي مسؤوليات قيادية، لكن احذر من الإفراط في السيطرة.

برج الأسد حظك اليوم على الصعيد العاطفي

العلاقة مع الشريك تسير بشكل إيجابي، قد تتلقى إطراءً أو تقديرًا عاطفيًا. إذا كنت أعزبًا، فقد يلفتك شخص يتمتع بسحر خاص.

برج الأسد حظك اليوم على الصعيد الصحي

طاقتك عالية، يمكن الاستفادة منها في ممارسة رياضة ممتعة. احرص على شرب كميات كافية من الماء والتغذية السليمة.

برج الأسد وتوقعات العلماء للفترة المقبلة

الفترة المقبلة تعد بتحولات مفيدة، استثمر طاقتك في بناء العلاقات المهنية. من المهم ضبط النفس وتجنب الاستعراض الزائد.

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