بعد الثلاثين.. 4 مكسرات وفواكه مجففة تدعم صحة المرأة وتعزز نضارتها

مع التقدم في العمر، تبدأ احتياجات المرأة الصحية والغذائية في التغيّر، لا سيما بعد تجاوز سن الثلاثين، حيث تطرأ تغيّرات هرمونية تؤثر على عملية الأيض والمناعة وصحة العظام والبشرة.

أنواع من المكسرات والفواكه المجففة تدعم صحة المرأة وتعزز نضارتها

ويمكن لتضمين أنواع محددة من المكسرات والفواكه المجففة في النظام الغذائي اليومي، أن يُعزز الصحة العامة، ويوفر طاقة طبيعية، ويساعد في الحفاظ على توازن الهرمونات ونضارة البشرة.



ومن أهم 4 أطعمة مجففة ومفيدة للنساء بعد سن الثلاثين، وفقا لما نشر في موقع “Times of India”، وتشمل ما يلي:

الزبيب

ـ الزبيب.. تعزيز الدورة الدموية والطاقة:

غني بمضادات الأكسدة، الحديد، وفيتامينات B.

يُحسن تدفق الدم، ويُعزز صحة البشرة ويُقلل من فقر الدم.

يُعد وجبة خفيفة مثالية قبل التمارين أو كمعزز للطاقة في منتصف النهار، دون التسبب في ارتفاع حاد بسكر الدم.

التين

ـ التين.. دعم الهضم والخصوبة:

مصدر ممتاز للألياف والكالسيوم ومضادات الأكسدة.

يُساعد في تقليل مشاكل الهضم مثل الإمساك الشائع لدى النساء في هذه المرحلة العمرية.

يُساهم في تنظيم الهرمونات وتحسين الخصوبة، ويُعد علاجًا طبيعيًا لموازنة هرمون الإستروجين.

التمر

ـ التمر.. طاقة طبيعية ومحاربة التعب:

غني بالحديد والبوتاسيوم والمغنيسيوم.

يُساعد في تقليل التعب، خاصة خلال الدورة الشهرية أو في حالات نقص الحديد.

تناول 2 تمر يوميًا يمكن أن يقلل من الرغبة الشديدة في تناول السكر بشكل صحي وآمن.

اللوز

ـ اللوز.. حماية العظام ودعم مرونة الجلد:

يحتوي على الكالسيوم، المغنيسيوم، وفيتامين E.

يُساهم في الحفاظ على كثافة العظام وتقليل خطر الهشاشة.

الدهون الصحية فيه تدعم توازن الهرمونات وتُعزز نضارة البشرة ومرونتها.

نصيحة الخبراء للنساء بعد سن الثلاثين

الاعتماد على هذه الأطعمة المجففة بانتظام، ضمن نظام غذائي متوازن، يمكن أن يُحدث فرقًا واضحًا في صحة المرأة بعد الثلاثين، خاصة إذا تم تناولها بكميات معتدلة دون إفراط.