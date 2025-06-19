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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

مشروبات طبيعية تساعد في طرد أملاح وحصوات الكلى

مشروبات طبيعية فعالة لطرد الأملاح وتفتيت حصوات الكلى
مشروبات طبيعية فعالة لطرد الأملاح وتفتيت حصوات الكلى
آية التيجي

تزايدت خلال السنوات الأخيرة شكاوى المصابين بمشكلات الكلى، خاصة ممن يعانون من الحصوات والأملاح الزائدة، مما يدفع كثيرين للبحث عن حلول طبيعية تخفف الألم وتقي من المضاعفات.

مشروبات طبيعية فعالة لطرد الأملاح وتفتيت حصوات الكلى

وهناك قائمة بأشهر المشروبات الطبيعية الفعالة لطرد الأملاح وتفتيت حصوات الكلى، وفقا لما نشر في موقع Healthline، Medical News Today، وWebMD، ومن أبرزها ما يلي:

ـ عصير الليمون (Lemon Juice):

يحتوي على مركب السترات (Citrate) الذي يمنع تكون الحصوات ويساعد في تكسيرها.

يوصى بإضافة عصير نصف ليمونة إلى كوب ماء فاتر وشربه صباحًا ومساءً.

عصير الليمون

ـ خل التفاح (Apple Cider Vinegar):

يحتوي على حمض الأسيتيك، الذي قد يساعد في تفتيت حصوات الكلى وتخفيف الألم المرتبط بها.

الطريقة: ملعقة كبيرة من الخل في كوب ماء، مرة يوميًا.

خل التفاح

ـ شاي الهندباء (Dandelion Tea):

يُعزز إدرار البول ويساعد على تنظيف الكلى من الأملاح والسموم.

غني بمضادات الأكسدة والمركبات المضادة للالتهاب.

شاي الهندباء

ـ ماء الشعير (Barley Water):

مشروب تقليدي فعال يُستخدم في الطب الهندي لعلاج حصوات الكلى.

يُعزز تفتيت الحصوات وطردها عبر البول بفضل خصائصه المدرّة للبول.

ماء الشعير

ـ عصير الرمان (Pomegranate Juice):

غني بمضادات الأكسدة ويُساعد على تقليل الحموضة في البول، مما يعيق تكوّن الحصوات.

عصير الرمان

ـ الماء:

شرب 2 إلى 3 لترات من الماء يوميًا يُقلل خطر تكوّن الحصوات بنسبة تصل إلى 50%.

الماء

ورغم فعالية هذه المشروبات، إلا أنها لا تُغني عن استشارة الطبيب، خصوصًا في حالات الحصوات الكبيرة أو الأعراض المزمنة.

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مشروبات طبيعية تساعد في طرد أملاح وحصوات الكلى

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