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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

في عز الصيف.. أفضل أطعمة ومشروبات لتبريد حرارة الجسم طبيعيًا

مشروبات وأطعمة تخفف من الشعور بالحرارة في فصل الصيف
مشروبات وأطعمة تخفف من الشعور بالحرارة في فصل الصيف
آية التيجي

مع الارتفاع القياسي في درجات الحرارة خلال فصل الصيف، لا يبحث الناس فقط عن التكييف والمراوح، بل أيضًا عن حلول غذائية تساعد الجسم على مقاومة الحرارة من الداخل.

مشروبات وأطعمة تخفف من الشعور بالحرارة في فصل الصيف

وهناك قائمة بأفضل الأطعمة والمشروبات التي تساعد على خفض حرارة الجسم وترطيبه بشكل طبيعي وآمن، وفقا لما نشر في Times of India وSerious Eats، ومن أبرز الأطعمة والمشروبات التي يوصي بها الخبراء:

ـ ماء جوز الهند:
يُعد من أكثر المشروبات ترطيبًا، كونه غنيًا بالإلكتروليتات الطبيعية، مثل: البوتاسيوم والصوديوم والماغنيسيوم، مما يجعله بديلًا مثاليًا للمشروبات الرياضية.

ماء جوز الهند

ـ البطيخ والشمام:
يحتويان على أكثر من 90% ماء، بالإضافة إلى فيتامينات A وC، ما يجعلهما من الفواكه المثالية في الحر.

البطيخ والشمام

ـ الخيار:
يتفوق بنسبة ترطيب عالية تتجاوز 95% من محتواه، كما يحتوي على مضادات أكسدة تهدئ الجسم.

الخيار

ـ الليمونادة والمشروبات الحمضية الطبيعية:
تُعيد توازن الأملاح في الجسم وتمنحه إحساسًا بالانتعاش، خاصة عند إضافة النعناع أو القليل من الكمون.

الليمونادة

ـ الزبادي والمشروبات اللبنية مثل: اللبن الرائب:
تحتوي على البروبيوتيك المفيد لصحة الجهاز الهضمي، كما تساعد على تبريد الجسم من الداخل.

الزبادي

ـ المشروبات المثلجة بالأعشاب (نعناع – كركديه – كمون):
يساعد في تهدئة حرارة الجسم وتخفيف الشعور بالضيق في الطقس الحار.

الكركدية بالنعناع

ـ سلطات الخضروات الطازجة:
خاصة التي تحتوي على الخس، الطماطم، الكرفس، والبصل، كونها غنية بالماء والألياف.

سلطات الخضروات الطازجة

ـ النعناع:
يحتوي على مركب "المنثول" الذي يعطي إحساسًا فوريًا بالبرودة بمجرد استنشاقه أو تناوله.

النعناع

نصائح إضافية للتغلب على الشعور بالحرارة في فصل الصيف

ينصح الخبراء بتجنّب المشروبات الغازية والكافيين والمأكولات الدهنية، حيث تزيد من جفاف الجسم.

الاعتماد على هذه المأكولات والمشروبات يعزز من قدرة الجسم على التكيّف مع الحرارة دون اللجوء إلى مكيفات الهواء لفترات طويلة.

التوازن بين الترطيب والغذاء السليم يقلل من فرص الإصابة بالإجهاد الحراري أو ضربة الشمس.

وتعتبر الأطعمة والمشروبات  أداة فعالة للحفاظ على صحة الجسم في ظل موجات الحر المتكررة. ومع الاختيارات الصحيحة، يمكن تحويل حرارة الصيف إلى موسم مليء بالانتعاش والعافية.

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