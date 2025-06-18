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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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تناول الطعام في الليل.. عادة تهدد صحتك بأمراض خطيرة

ما هي متلازمة الأكل الليلي؟
ما هي متلازمة الأكل الليلي؟
آية التيجي

هل تستيقظ ليلًا لتأكل قطعة من الكيك أو تتسلل إلى الثلاجة بحثًا عن وجبة خفيفة؟ قد لا يكون الأمر مجرد "جوع مؤقت"، بل قد تكون تعاني من اضطراب نفسي وصحي يُعرف بـ متلازمة الأكل الليلي (Night Eating Syndrome).

ما هي متلازمة الأكل الليلي؟

وكشفت دراسة حديثة، وفقًا أن متلازمة الأكل الليلي تصيب ما بين 1 إلى 4.6% من الأشخاص، وفقا لما نشر في صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

يُعرف هذا الاضطراب بأنه رغبة قهرية في تناول الطعام ليلًا، بعد العشاء أو حتى الاستيقاظ من النوم خصيصًا للأكل، وقد يتكرر ذلك أكثر من مرة خلال الليل.

ويعاني المصابون به من فقدان الشهية الصباحي، إلى جانب مشاعر القلق والتوتر وانخفاض تقدير الذات، والتي تتفاقم غالبًا في المساء.

ما هي متلازمة الأكل الليلي؟

لماذا هي خطيرة؟

وفقًا لخبراء النوم والتغذية:

يرتبط الأكل الليلي بزيادة خطر الإصابة ببعض الأمراض الخطيرة، ومن أبرزها ما يلي :

ـ السمنة

ـ السكري من النوع الثاني

ـ أمراض القلب والأوعية الدموية

ـ الاكتئاب واضطرابات النوم

ويؤكد الدكتور نيل ستانلي، المتخصص في اضطرابات النوم، أن استمرار هذه العادة قد يؤدي إلى "دوامة مدمّرة من اضطراب النوم وتناول الطعام غير الصحي".

ما هي متلازمة الأكل الليلي؟

ما السبب؟

ويعتقد الباحثون، أن خلل متلازمة الأكل الليلي يكمن في الهرمونات المسؤولة عن الجوع والشبع:

عادة أثناء النوم، ينخفض هرمون الجوع (الجريلين) ويزيد هرمون الشبع (اللبتين)، لكن في هذه الحالة يحدث اختلال يؤدي إلى استيقاظ الشخص جائعًا.

وقد يكون السبب أيضًا الاكتئاب أو الأرق أو التوتر المزمن، بحسب ما أوضحه أطباء من جامعة أمريكية في دراسة نُشرت عام 2022.

ما هي متلازمة الأكل الليلي؟

هل هناك علاج؟

يمكن علاج الحالة متلازمة لأكل الليلي باستخدام بعض الأساليب، وتشمل:

ـ العلاج السلوكي المعرفي (CBT)

ـ أدوية لتحسين جودة النوم

ـ دواء أوزمبيك (Ozempic)، الذي يُستخدم في علاج السكري والسمنة، وأثبت فعالية في تقليل الشهية الليلية.

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ما هي متلازمة الأكل الليلي؟
ما هي متلازمة الأكل الليلي؟
ما هي متلازمة الأكل الليلي؟

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