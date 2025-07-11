قوام رشيق.. كارولين عزمي تثير الجدل بظهورها

شاركت الفنانة كارولين عزمي، متابعيها بصور جديدة لها عبر خاصية ستوري من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة رياضية.

وظهرت كارولين عزمي، مرتديه بنطال رياضي باللون الاسود، ونسقت معه توب باللون الاسود ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد كارولين عزمي، في المكياج على جمال بشرتها الطبيعي مع وضع لمسات رقيقة من أحمر الشفاه باللون الوردي اللامع الذي يبرز جمال إنوثتها.

كما اختارت كارولين عزمي، تسريحة السنبلة لشعرها الأسود الطويل مع وضع كاب على شعرها لإكمال اللوك الرياضي.

ونعرض لكم صور كارولين عزمي: