نيرمين الفقي تبهر متابعيها بإطلالة عصرية

حرصت الفنانة نيرمين الفقي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، صورا جديدة من أحدث ظهور لها.

إطلالة نيرمين الفقي

خطفت نيرمين الفقي الأنظار على السوشيال ميديا بإطلالة شبابية عصرية، حيث ظهرت مرتدية شورت قصير باللون البيج مع توب بني ذا أكمام مكشوفة.

لم تبالغ نيرمين الفقي في الإكسسوارات والمجوهرات مما كشف عن بساطتها، ونالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

أما من الناحية الجمالية، بدت نيرمين الفقي بخصلات شعرها المنسدله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزتا على الألوان الهادئة و الغير مبالغ فيها.