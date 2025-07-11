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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

صيحات الموضة.. البيرسينج في هذه المناطق تسبب كوارث

البريسينج
البريسينج
ريهام قدري

أصبح "البيرسينج" أو ثقب الجسم من صيحات الموضة الشائعة بين الشباب والفتيات، سواء في الأذن أو الأنف أو أماكن أخرى أكثر جرأة. لكن وراء هذه الموضة قد تختبئ مخاطر صحية كبيرة، خاصة إذا تم الثقب في مناطق حساسة أو بطريقة غير آمنة.

فيما يلي أهم الأماكن التي يُعتبر فيها البيرسينج خطيرًا نسبيًا، وماذا قد يحدث إذا تم ثقبها:


 

1. اللسان

المخاطر: تورم قد يُعيق التنفس، نزيف، التهابات بكتيرية خطيرة، كسر في الأسنان.

وذلك لأن اللسان مليء بالأوعية الدموية، كما أن الفم بيئة خصبة للبكتيريا.

 2. الأنف (وخاصة الغضروف)

المخاطر: عدوى قد تمتد إلى الجيوب الأنفية، أو تتسبب في ظهور ندبات دائمة.

الغضروف بالذات يحتاج وقتًا طويلاً للشفاء، وأي عدوى فيه قد تكون مؤلمة وخطرة.

 3. الحاجب

المخاطر: احتمال إصابة الأعصاب القريبة من العين، مما قد يؤثر على حركة الجفن.

التئام الجرح في هذه المنطقة قد يكون بطيئًا ويترك أثراً دائمًا.

 4. السُرّة

المخاطر: تتعرض هذه المنطقة للاحتكاك الدائم بالملابس، مما يزيد من فرص التهيج والعدوى.

الشفاء قد يستغرق شهورًا، ويحتاج إلى عناية خاصة جدًا.

- 5. المناطق الحساسة 

المخاطر: ألم شديد، عدوى خطيرة، احتمال حدوث نزيف أو مشكلات في العلاقة الزوجية لاحقًا.

ينصح الأطباء بتجنب هذه المناطق تمامًا، إلا تحت إشراف طبي متخصص.

 نصائح قبل عمل البيرسينج:

تأكدي من نظافة المكان وتعقيم الأدوات.

اختاري حلقًا من مواد آمنة مثل التيتانيوم أو الذهب الطبي.

اتبعي تعليمات العناية اليومية بعد الثقب.

راجعي الطبيب فورًا في حال ظهور صديد أو تورم غير طبيعي.

البيرسينج موضة جميلة إذا تم بطريقة آمنة وفي أماكن مناسبة
 

المصدر healthians 

البيرسينج نصائح قبل عمل البيرسينج بريسينج

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