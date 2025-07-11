يسرا تخطف الأنظار بهذه الإطلالة في باريس | شاهد

حرصت الفنانة يسرا على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الإنستجرام، بصور جديدة لها خلال تواجدهل في باريس.

إطلالة يسرا في باريس

تألقت يسرا في الصور بإطلالة شتوية غريبة، حيث ظهرت مرتدية معطف طويل ذا أكمام طويلة باللون البيج الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

انتعلت يسرا حذاء أنيق باللون الأسود مع كلاتش صغير الحجم بنفس اللون، تزينت ببعض القطع البسيطة للغاية والغير مبالغ فيها.

ومن الناحية الجمالية، بدت يسرا بخصلات شعرها الأشقر المنسدله، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الهادئة و الغير مبالغ فيها مما كشف عن جمالها.