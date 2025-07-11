مشروب لا تذهبي إلى البحر بدونه

عندما تشتد حرارة الشمس وتجلسين على الشاطئ، يكون هذا المشروب هو صديقك المثالي.. الليمون بالنعناع ليس فقط منعشاً، بل له العديد من الفوائد في فصل الصيف.



برطب الجسم بسرعة

ينعش النفس ويُحسّن المزاج

يقلل من الإحساس بالإجهاد الحراري



ويساعد على الهضم بعد الوجبات الخفيفة على البحر

طريقة التحضير:

– عصير 2 ليمونة طازجة

– حفنة من أوراق النعناع الطازجة

– ملعقة صغيرة من العسل أو السكر (اختياري)

– كوب ماء بارد جداً أو مثلج

– يمكن إضافة شرائح ليمون وورق نعناع للتزيين

امزجي المكونات جيداً في الخلاط، وصبّيها في زجاجة محكمة وضعيها في الثلاجة المحمولة.

لا تنسي هذا المشروب، فهو سر انتعاشك على الشاطئ